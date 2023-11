Wertinger Reservisten sind auch nachts unschlagbar

Die Gruppe aus Wertingen schafft nicht nur den ersten Platz beim Nachtorientierungsmarsch im Raum Dillingen. Beim Wettstreit ging es auch um einen drohenden Dammbruch.

Insgesamt 17 Mannschaften, darunter eine Mannschaft mit aktiven Soldaten vom ITBtl 292 aus Dillingen und Gästemannschaften aus Augsburg, Baden-Württemberg, Italien und der Schweiz gingen am Meldekopf in der Luitpoldkaserne Dillingen bei einbrechender Dunkelheit an den Start, um ihr militärisches Können im Rahmen eines Nachtorientierungsmarsches der Kreisgruppe Schwaben Nord im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr unter Beweis zu stellen.

Wertinger Reservistenkameradschaft erreicht gute Platzierungen

Die Reservistenkameradschaft Wertingen trat mit drei Mannschaften den Wettkampf über eine Strecke von rund neun Kilometern an und errang die Plätze eins, zwei und fünf. Nach dem Übertragen der Marschstrecke in eine Karte mittels vorgegebener Koordinaten wurden die Kameraden auf Ihre Anzugsordnung geprüft bevor es zum Schießen mit den Bundeswehrwaffen G36 und Pistole P8 in den Schießsimulator in der Kaserne ging. Anschließend marschierten die Wettkämpfer zur Station sicherheitspolitische- und militärische Fragen, wo ein Fragebogen mit 20 Fragen unter Zeitdruck zur aktuellen Sicherheits- und Verbandspolitik sowie Allgemeinwissen einige Kameraden ins geistige Schwitzen kommen ließ.

Beim Nachtorientierungsmarsch in Dillingen müssen Aufgaben gelöst werden

An der nächsten Station ZMZ (Zivil-Militärische- Zusammenarbeit) mussten die Wettkämpfer unter Aufsicht des THW Dillingen einen drohenden Dammbruch an der Donau mittels Sandsäcken befestigen. Weiter ging es über verschiedene Anlaufpunkte, an denen die Wettkämpfer Beobachtungs- und Meldeaufgaben zu erfüllen hatten, zur Station Sanitätsausbildung. Als Szenario war hier ein Unfall bei Waldarbeiten vorgegeben.

Kreisvorsitzender OStFw d.R. Werner Wölfel bedankte sich beim ITBtl 292 für die Zurverfügungstellung der Lokalitäten in der Kaserne und der RK Dillingen mit seinen Helfern für die gute Organisation und Durchführung des Nachtorientierungsmarsches. Bei der anschließenden Siegerehrung durften die drei Mannschaften aus Wertingen die Urkunden für den 1. und 2. und 5. Platz entgegennehmen. Zusätzlich durften sie den Wanderpokal in Form einer Kartusche, der beim jährlich stattfindenden Nachtmarsch an die jeweilige Siegermannschaft weitergegeben wird, ein weiteres Mal in Folge mit nach Hause nehmen.