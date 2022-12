Wertinger Schülerinnen und Schüler gestalten den Stadtpark

Mitten in Wertingen gibt es neue Sitzgelegenheiten und eine Tischtennisplatte. Dabei helfen auch Kinder mit. Die Mädchen und Buben haben eine Bitte.

Im Wertinger Stadtpark gibt es neue Sitzgelegenheiten und eine Tischtennisplatte. Außerdem wurde ein Pflanzstreifen mit einer Naschhecke von Schülern und Schülerinnen der Montessori-Schule gepflanzt. Benjeshecken wurden von der Klasse 2f angelegt und ein Barfußpfad von der Klasse 3b der benachbarten Grundschule. Die Mädchen und Buben haben sich in diesem Schuljahr zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden, die auch außerhalb des Schulgebäudes Lernorte erschließen will. Unter anderem wirken die Kinder, ebenso wie viele Schüler anderer Schulen, an der Gestaltung des Stadtparks mit, um diesen zu einem schönen Treffpunkt für Jung und Alt werden zu lassen.

Nichts soll mutwillig kaputtgemacht werden

Schön bleibt es aber dort nur mit der Unterstützung aller Besucher. Die Kinder vertrauen darauf, dass nichts mutwillig kaputtgemacht wird. Das Befüllen des Barfußpfades, das die Kinder der 3b übernommen haben, hat diese viel Zeit und Mühe gekostet. Deshalb sollten die Dinge auch in den Feldern bleiben, so der Wunsch der Mädchen und Buben. (AZ)

