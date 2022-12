Wertingen

08:00 Uhr

Wertinger Sternsinger sind beim Empfang des Kanzlers dabei

Plus Vier Kinder aus der Zusamstadt vertreten das Bistum Augsburg beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Von Elli Höchstätter

Für Anna-Maria Maul war es eine "ganz freudige Überraschung". Die Wertinger Pastoralassistentin koordiniert die Sternsinger-Aktion in Wertingen und konnte es kaum glauben, dass einige Wertinger Sternsinger zum Empfang am Donnerstag, 5. Januar, von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin reisen dürfen. Die Kinder werden dabei das Bistum Augsburg vertreten. Die Mädchen und Jungen aus der Zusamstadt hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 65. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden. Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück.

