Wertinger Sternsinger waren beim Kanzler zu Besuch

Ministrantinnen und Ministranten aus Wertingen dürfen das Bistum Augsburg beim diesjährigen Dreikönigssingen vertreten. Die Fahrt ist für alle ein Erlebnis.

Aus ganz Deutschland, genauer gesagt aus 27 Bistümern des Landes, sind in diesem Jahr Sternsinger nach Berlin aufgebrochen. Ihr Ziel: Das Bundeskanzleramt. Dort empfing Kanzler Olaf Scholz ( SPD) auch eine Gruppe aus Wertingen. Die jungen Menschen aus der Zusamstadt durften das Bistum Augsburg in Berlin vertreten. Das war für die Ministranten aufregend.

Das Sternsinger-Missionswerk, quasi die Dachorganisation aller Sternsinger, habe ein Heft verschickt, in dem man sich um den Berlin-Besuch bewerben konnte, sagt Pastoralassistentin Anna-Maria Maul. Sie war als Betreuerin dabei. Und die Wertinger Kinder seien ausgelost worden. "Die Fahrt war super", sagt Maul. Am 4. Januar seien sie in die Hauptstadt aufgebrochen. Am Abend habe man noch ein bisschen geprobt für das Treffen mit dem Kanzler, damit beim Aufstellen fürs Foto alles glatt laufe, verrät Maul. "Da waren alle noch total cool", sagt Maul über die Stimmung der Ministranten.

Sternsinger aus Wertingen: Mit Polizeibus zum Kanzlertreffen

Am 5. Januar wurde die Gruppe dann abgeholt. "Mit einem Polizeibus und Blaulicht sind wir durch Berlin gefahren", berichtet Maul. Da sei die Aufregung dann schon etwas gestiegen. Beim Kanzler sei dann aber alles sehr schnell gegangen. "Trotzdem durfte dem Kanzler einmal die Hand gegeben werden", sagt Maul. "Sie waren alle fasziniert von dem Spektakel." Ein bisschen Zeit war sogar noch, um einen Blick auf die Hauptstadt zu werfen.

Das wichtigste ist aber natürlich nicht der Kanzler, sondern der Grund, warum sich Kinder auf der ganzen Welt als Sternsinger auf den Weg machen. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen. Dabei machen die Sternsinger auf den Schutz von Kindern vor Gewalt aufmerksam. Das Dreikönigssingen ist laut eigenen Angaben die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren.

Die Sternsinger-Aktion gibt es seit 1959

Auch für die Wertinger Sternsinger sei dieser wohltätige Gedanke sehr wichtig, sagt Pastoralassistentin Maul. "Es ist ihnen ein riesen Anliegen, in ihrem Alter etwas für Gleichaltrige tun zu können."

Lesen Sie dazu auch

Seit der Gründung der Sternsinger-Aktionen im Jahr 1959 sammelten die Sternsinger weltweit rund 1,27 Milliarden Euro. Mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Mädchen und Jungen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Gefördert werden Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). "Der Schutz von Kindern, das steht vor allem, und darauf kommt es an. Darauf macht ihr aufmerksam. Das finde ich ganz, ganz wichtig", sagte Olaf Scholz beim Empfang. Überall auf der Welt erlitten Kinder Gewalt, seien Krieg und Zerstörung ausgesetzt. „Ich wünsche euch, dass ihr viele offene Türen und viele Menschen findet, die euch zuhören und die für euren guten Zweck auch spenden.“

Nicht nur die Wertinger Sternsinger waren am Dreikönigstag noch einmal unterwegs, um genau das zu tun: Singen und Spenden sammeln. Im ganzen Landkreis schlüpften Kinder und Jugendliche in ihre Umhänge und setzten ihre Kronen auf, um Kindern in Not zu helfen.