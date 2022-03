Wertingen

vor 17 Min.

Wertinger töpfern für die Ukraine

Plus Kinder helfen Kindern fertigen bei Creaton Osterschmuck. Der Erlös ist für die kriegsgeplagte Ukraine vorgesehen, in der Millionen Menschen in Not geraten sind. Die Firma legt noch Geld drauf.

Von Ulrike Walburg

Aufruf zur Spende für die Ukraine: Unter dem Motto „Creaton hilft“, wirbt die Geschäftsleitung in Wertingen bei ihren Mitarbeiter um Spenden. „Jede Spende wird verdoppelt,“ sagt Peter Horn. Zusätzlich zeigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Creaton Eigeninitiative und sammeln in ihrer Freizeit weitere Spenden für das vom Krieg heimgesuchte Land.

