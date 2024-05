Wertinger Volksfest: Hirschbacher und Zusamaltheimer Vereine gewinnen Freibier

Auf dem Wertinger Volksfest werden die Vereine gekürt, die mit den meisten Personen einlaufen. Am Wochenende stehen Kindernachmittag und Partyband auf dem Plan.

50 Liter Freibier: Dieser Preis winkte der Gruppe, die am Tag der Vereine auf dem Wertinger Volksfest mit den meisten Personen ins Zelt einmarschiert. Über 20 Gruppen bemühten sich darum, sie zogen mit Fahnen und Tafeln ein. Mit knapp 50 Vereinen und Betrieben war das Zelt fast ausreserviert, wie Julia Tellmann von der Stadt Wertingen ergänzt.

Das Bierfass konnten die Ortsvereine Hirschbach für sich gewinnen. Organisator Maik Buchele durfte den Gutschein dafür von der Metzgerei Schmid entgegennehmen. Ein Frühschoppen für die Dorfbewohner und -bewohnerinnen ist schon in der Planung.

Buntes Programm auf dem Volksfest in Wertingen

Da war die Enttäuschung bei den Faschingsfreunden Zusamaltheim, Austräger der bekannten und beliebten V-Party, groß. Jedes Jahr bemühen sie sich, die größte Gruppe zu sein. Festwirt Werner Schmid spendierte daher ein „Extra-Fass“, das vom Vorsitzenden der Faschingsfreunde, Tobias Lipowsky, gleich angezapft wurde.

Am Wochenende geht es mit dem Feiern an der Wertinger Industriestraße nahtlos weiter. Am Samstag findet ab 13.30 Uhr der große Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark statt. Die Band "Andi und die Affenbande" spielt ein Mitmachkonzert, außerdem werden Luftballons modelliert und es gibt ein Kinderschminken. Ab 17 Uhr folgt mit der "Joe Williams Band" Musik auch für die Erwachsenen.

Am Sonntag spielt der Musikverein Unterthürheim zum Weißwurst-Frühschoppen ab 9.30 Uhr. Zum Mittagstisch ab 11 Uhr wird Ochsenbraten mit Semmelknödel und Blaukraut serviert, nachmittags stehen die Ehinger Musikanten ab 14 Uhr auf der Bühne. Danach folgt eine kleine Volksfest-Pause, bis es am Mittwoch wieder weitergeht.

