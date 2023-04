Wertingen

Wertinger Vororchester spielt in Berlin

Plus Die Mädchen und Buben der Stadtkapelle besuchen die Hauptstadt und geben dort ein Konzert. Die 42 Musiker und Musikerinnen erleben spannende Tage.

Mit Beginn der Osterferien packte das Vororchester der Stadtkapelle Wertingen seine Koffer, stieg in den Reisebus und startete in Richtung Berlin. Durch die sorgfältige und umsichtige Planung der fünftägigen Reise durch die Dirigentin Karolina Wörle standen die Zeichen von Anfang an auf Erfolg.

42 Musiker und Musikerinnen aus Wertingen sind dabei

Mit an Bord waren 42 Musiker, 13 Begleiter und die Dirigentin. Nach einer achtstündigen Fahrt erreichte die Reisegesellschaft Berlin. Auf dem Besichtigungsprogramm standen das Brandenburger Tor und das Stelenfeld. Der nächste Tag stand im Zeichen des Konzertes. Schon zum Besuch des Mauermuseums am „Checkpoint Charly“ waren die Musiker mit ihren einheitlichen Sweatshirts gekleidet. Anschließend ging es zum Konzert nach Spandau in die Seniorenresidenz „Katharinenhof“. Die jungen Wertinger Musiker glänzten mit einem tollen und ansprechenden Programm. Informativ und charmant führten die Kinder durch das Programm. Mit dem Titel „Welcome to Berlin“ begrüßte das Orchester die zahlreichen Gäste im voll besetzten Konzertsaal der Senioreneinrichtung. Es hatten sich auch einige nachgereiste Wertinger eingefunden.

