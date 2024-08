So wirklich hat Yvonne Füssel das Rennradfahren vor zwei Jahren entdeckt. Hoch hinauf und raus in die Welt ist sie seitdem unterwegs. Los geht es für die Wertingerin stets in Wertingen, ihrer Heimatstadt. Zurück von ihrer jüngsten Tour erzählt die 28-Jährige von 20 Stunden im Sattel ohne Schlaf. Von der Zusam an den Gardasee. Die Idee dazu war ihr recht spontan gekommen.

