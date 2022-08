Wie junge Erwachsene aus der Region den Sommer verbringen

Von Dacian Redl - 12:00 Uhr

Das Abitur ist geschafft, der nächste Lebensabschnitt lässt noch ein bisschen auf sich warten. Die Zeit dazwischen nutzen drei junge Leute aus der Region Wertingen ganz unterschiedlich.

Das Abitur haben sie in der Tasche, doch die nächsten großen Abschnitte des Lebens haben noch nicht begonnen. Drei Abiturientinnen und Abiturienten - Marcel Jahn (18) aus Wertingen, Anja Gottfried (18) aus Bliensbach und Julia Seefried (18) aus Unterthürheim - berichten, was sie in der Zeit "dazwischen" vorhaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .