Wie sieht der Alltag der Polizei aus? Auf Streife in Wertingen

Von Laura Gastl - 06:00 Uhr

Die Beamten begegnen mal einer Ölspur, mal auffälligen Jugendlichen – oder müssen in einem Todesfall vor Ort sein. Auf Streife mit der kleinsten Wache im Präsidium Schwaben Nord.

Es ist Freitag, kurz vor 19 Uhr, und Josef Mayer sagt: "Schauen wir mal, was kommt." Gemeinsam mit seinem Kollegen Bohmann steht dem Leiter der Polizeistation in Wertingen die nächste Schicht bevor – sie wird bis drei Uhr morgens andauern. Was in diesen Stunden passieren wird? Das lässt sich vorab nie so genau sagen. Auch an diesem Abend ist nicht abzusehen, was noch kommen wird. Klar ist nur: Die beiden Beamten werden "die Augen offen halten und ansprechbar sein". Auf Streife mit der Polizei Wertingen, der kleinsten Station im Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Bevor es dunkel wird und Mayer und Bohmann die Schicht übernehmen, sind ihre Kolleginnen Maurer und Riegel im Polizeiauto auf den Straßen der Region unterwegs. Zum Gebiet gehören neben Wertingen etwa auch Buttenwiesen und Binswangen. Es ist 17 Uhr, auf dem Rücksitz hinter der Fahrerin ist noch Platz. Die "Schmutzmatte", auf der die Mitfahrenden der Polizei normalerweise sitzen, liegt auf der anderen Seite.

