Willy Lehmeier freut sich auf die Bürgerversammlungen

Plus Ab dem heutigen Dienstag haben die Wertinger wieder Gelegenheit, auf Tuchfühlung mit ihrem Rathauschef zu gehen und ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen.

Es ist wieder Zeit, dass die Wertingerinnen und Wertinger ihren Bürgermeister direkt auf die Dinge ansprechen können, die ihnen unter den Nägeln brennen. Ab dem heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Stadthalle beginnen die Bürgerversammlungen. Nach Wertingen folgen noch vier vor Weihnachten - Hohenreichen, Gerats- und Gottmannshofen, Rieblingen und Prettelshofen. Im Januar finden sie noch in Bliensbach, Hirschbach, Hettlingen und Roggden statt.