"Wir haben unglaublich viele kreative Köpfe hier bei uns"

Plus Beim Wirtschaftsempfang der Stadt Wertingen geht es um den Austausch, Informationen und Ansprechpartner.

Nach der Corona-Zwangspause luden Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger die Gewerbetreibenden zu einem Erfahrungsaustausch ins Wertinger Schloss ein. Dieses Fördern der Kontakte untereinander beim Wirtschaftsempfang der Stadt Wertingen organisierte Killisperger. Allerdings wurde sie selbst letztendlich durch Corona ausgebremst. Daher übernahm Lehmeier ihren Part und erklärte den rund einhundert Gästen im Festsaal die Arbeit und den Umfang der Aufgaben Killispergers, die seit April 2016 in der Verwaltung arbeitet. Zum einen gelte es, die aktuelle Lage der Stadt vor allem im wirtschaftlichen Bereich im Blick zu behalten. Dies passiere mithilfe von vielerlei Informationen, Studien sowie entsprechenden Ansprechpartnern innerhalb der Stadtverwaltung oder anderer Institutionen.