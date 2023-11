Fahrerflucht in Wertingen, zerstochene Reifen in Wittislingen

Die Polizei sucht nach zwei unabhängigen Vorfällen Zeugen. In Wittislingen hat ein unbekannter Täter seine Spuren an einem Audi hinterlassen.

Kürzlich hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Wertingen Fahrerflucht begangen. Ein 52-jähriger Geschädigter meldete sich bei der Wertinger Polizei. Ein bislang unbekannter Täter sei gegen den Pkw des Geschädigten gefahren, welcher im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Nobember, und Sonntag, 19. November, am rechten Fahrbahnrand in der Liebigstraße abgestellt war. Dabei hinterließ er einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro an der linken Seite der Frontstoßstange am Pkw des Geschädigten und entfernte sich, ohne den Verkehrsunfall ordnungsgemäß zu melden. Zeugenhinweise in diesem Fall nimmt die Wertinger Polizei unter der Telefon 08272/99510 entgegen.

Wer hat in Wittislingen Autoreifen zerstochen?

Auch in Wittislingen kam es zu einer Sachbeschädigung. Am Sonntag, 19. November, stellte ein Mann gegen 21.30 Uhr fest, dass jemand sein Auto zerkratzt und zwei Reifen zerstochen hat. Laut dem 41-jährigen Fahrzeughalter sei sein Audi an der linken Fahrzeugseite zerkratzt worden, zudem seien ebenfalls auf der linken Fahrzeugseite die Reifen zerstochen worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum von Samstag auf Sonntag in der Hochstiftstraße in Wittislingen geparkt. Der bislang unbekannte Täter verursachte hierbei einen geschätzten Sachschaden von 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ)