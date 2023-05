Wo stand der mobile Beichtstuhl einst?

Seit 2019 ist er Teil des Wertinger Heimatmuseums und Objekt des Monats Mai. Früher diente er vor allem den Ordensfrauen, die das Altenheim in der Zusamstadt betrieben.

Das Objekt des Monats Mai, ein mobiler Beichtstuhl, fand im Jahr 2019 den Weg ins Wertinger Heimatmuseum. Unter einem Beichtstuhl versteht man in der Regel ein geschlossenes, schrankartiges Möbelstück, das in zwei Abteile geteilt ist: eines für den Priester und ein weiteres für den Beichtenden.

Der Wertinger mobile Beichtstuhl ist gleichzeitig eine Kniebank

Der mobile Beichtstuhl stammt aus dem Seniorenzentrum St. Klara in Wertingen in der Bauerngasse 29. Und zwar aus der Zeit, als das Altenheim noch von den Ordensfrauen von Maria Stern in Augsburg betrieben wurde. Dies war bis 1997 der Fall. Der Beichtstuhl aus dem Altenheim ist mobil, also beweglich, sein Standort lässt sich leicht verändern. Dies trifft ebenso auf seine Funktion zu: Aus einer Kniebank wird in kürzester Zeit ein Beichtstuhl.

Der Beichtstuhl besteht aus einer Gebetsbank aus massivem Kiefernholz. Die Eckverbindungen wurden als Schwalbenschwanzzinkung ausgeführt. Mit einem Handgriff lässt sich die Kniebank in einen Beichtstuhl umwandeln. Dazu wird die ebenfalls aus Holz gefertigte Trennwand mit dem Sprechgitter mittels zweier Metalldübel in die schmale Tischfläche der Bank gesteckt. Nun muss nur noch ein Stuhl für den die Beichte abnehmenden Priester bereitgestellt werden.

Eventuell stand der Beichtstuhl einst in der Wertinger Altenheimkapelle

Hauptsächlich die Klosterfrauen nutzten den beweglichen Stuhl. Wo er einst im Alltag stand, weiß man heute nicht mehr. Eventuell hatte er seinen Platz in der ehemaligen Altenheimkapelle, deren damaliger Grundriss im Vorgarten des heutigen Seniorenzentrums mit Klinkersteinen nachempfunden wurde. Vielleicht war er auch in einem anderen Raum aufgestellt.

Solche mobilen Beichtstühle gab es in früherer Zeit nicht selten. Sie werden auf den einschlägigen Kleinanzeigen-Plattformen im Internet des Öfteren angeboten. Heute versteht man unter einem mobilen Beichtstuhl oft auch ein Beichtmobil, einen umgebauten Kleinbus, mit dem ein Priester die Beichte abnehmen kann.