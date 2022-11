Mit Hut, aber ohne Schuhe: Dieser Wortelstetter geht barfuß durchs Leben

Plus Seit rund drei Jahren läuft Rupert Uhl aus Wortelstetten barfuß – im Sommer wie im Winter. Der 53-Jährige erzählt, wie es dazu kam und wie er sich damit fühlt.

Eigene Wege gehen – bewusst, mit Freude und Elan. Wie sich Menschen damit individuell verwirklichen und womöglich lichtvoll auf andere und unsere Gesellschaft wirken, wollen wir mit dieser Serie aufzeigen.