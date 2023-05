Zehn Jahre erfolgreiche Seniorenfürsorge

Eine Gemeinschaft bietet in und um Wertingen Hilfs- und Dienstleistungen im eigenen Zuhause an. Dafür erntet sie offizielle Auszeichnungen und das Lob der Betreuten.

"Ich fühle mich richtig gut aufgehoben", beteuert Vereinsmitglied Nummer 70, Ruth Kohler. Die 83-jährige Witwe lebt in Binswangen allein und ist eines der knapp 450 Mitglieder der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, kurz SGWB. Sie profitiert seit Jahren vom Konzept des gemeinnützigen Vereins.

Rüstige Senioren und Seniorinnen sowie Helfer jeden Alters unterstützen und begleiten nicht mehr fitte Ruheständler, ihren Alltag im eigenen Zuhause zu bewältigen. Mit dem Jahresbeitrag der Mitglieder und den geringen Anteilen an den Einnahmen der angebotenen Hilfs- und Dienstleistungen finanziert sich der Verein zu einem großen Teil selbst. Auch dank finanzieller Unterstützung seitens der Kommunen sowie eingehender Spenden sei die Zahlungsfähigkeit des Vereins dauerhaft gesichert, sagt die Vorsitzende Christine Steimer.

Seniorengemeinschaft Wertingen wurde im März 2013 gegründet

Gegründet wurde die Seniorengemeinschaft exakt am 13. März 2013. Ulrike Hauke, gebürtige Wertingerin und als freie Journalistin vielen Einwohnern in der Region bekannt, holte die Idee nach Wertingen, als sie über das Konzept einen TV-Beitrag sah. Vor dem entscheidenden Informationsabend im Wertinger Schloss im Oktober 2012 führte sie monatelang viele Gespräche mit der Kommunalpolitik und den sozialen Institutionen in der Region, um für die Idee zu werben. Der Erfolg des Infoabends im übervollen Schlosssaal sei der Beweis, dass damals und bis heute, ein großer Bedarf für die Unterstützung alter Menschen in den eigenen vier Wänden gegeben ist. Hauke moniert, dass die Politik und die Gesellschaft sich bislang nicht sonderlich für "die Alten" interessiert hätten: "Daher sind Einrichtungen wie unser Verein so immens wichtig.“

Ruth Kohler ist schon seit Langem Mitglied bei der SGWB und erleichtert über die Hilfen und sozialen Zuwendungen, die ihr als Rentnerin durch den Seniorenverein zuteilwerden. Foto: Ulrike Hauke

Dem stimmt Ruth Kohler zu: "Durch meine Krebserkrankungen und Operationen bin ich körperlich eingeschränkt und dankbar, dass ich nicht um Hilfe betteln muss, sondern sie zu moderaten Preisen ordern kann, wenn ich sie brauche." Sie habe ihren Führerschein abgegeben, die Erledigungen per Pkw übernehme jetzt der Verein, so Kohler.

Fahrten, zum Beispiel zum Arzt, Massagen oder zum Einkaufen seien laut Steimer mit Abstand die meist gefragte Dienstleistung, die die SGWB leistet. Unterstützung im Haus und Garten sowie kleinere Handwerksarbeiten oder einfach nur miteinander spazieren gehen sind weitere Punkte auf der Liste des Seniorenvereins. "Die rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen sowie Weiterbildungskursen speziell für Senioren, zeigt uns, dass wir mit diesem Teil unserer Angebote auch richtig liegen", sagt die Vorsitzende. Seit April 2022 arbeitet die SGWB auf Betreiben von Steimer auch mit den Pflegekassen zusammen. "Schon ab Pflegegrad eins können nun eigens dafür ausgebildete SGWB-Mitglieder den Menschen als Alltagsbegleiter zur Seite zu stehen." 14 Alltagsbegleiter und -begleiterinnen haben sich bis heute dafür ein Zertifikat seitens der Pflegekassen erarbeitet. Neben anderem das Wissen um Alltagskrankheiten, Diabetes oder Alzheimer sowie eine gute Kommunikation mit Pflegebedürftigen und Angehörigen.

Gemeinsam kaufen der Rentner und die Helferin in Wertingen ein

Glücklich darüber ist der 84-jährige Heinz Rudschweski, der jeden Mittwoch von der Helferin und SGWB-Mitglied Ulrike Hogen bekocht und betreut wird. "Wir können miteinander", sagen die beiden und lachen. Hogen tauscht sich mit Rudschewskis Schwiegertochter aus, diese kümmert sich um seine Wohnung. Er ist an Corona erkrankt und benötigt seitdem Hilfe. "Mit Ulrike Hogen bespreche ich, was ich essen möchte, dann gehen wir zusammen einkaufen und ich helfe so gut ich kann beim Kochen", erzählt der lebensfrohe Rentner, der seit dem Tod seiner Frau in Wertingen alleine lebt. Er strahlt, als ihm Hogen den Pudding zum Nachtisch reicht: "Nachtisch gibt es immer". Auch für Hogen ist es eine Herzensangelegenheit, ihren älteren Mitbürgern zu helfen und gleichzeitig auch für sich Vorsorge betreiben zu können. Auch für sie als Helferin sei die SGWB eine Anlaufstelle, die sie in vielerlei Hinsicht schätze.

Nicht umsonst hat die SGWB bereits verschiedene Auszeichnungen des Bezirks Schwaben, der Bayerischen Landesstiftung, dem Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und Jugend sowie von der Internationalen Bodensee Konferenz, Kommission Gesundheit und Soziales erhalten. 2014 übernahm Steimer von ihrer Vorgängerin Cilli Wiedenmann das Büro. Zwei Jahre später brachte sie sich als Schriftführerin im Vorstand ein und übernahm 2022 von ihrem mit der Silberdistel ausgezeichneten Vorgänger Hans-Josef Berchtold den Vereinsvorsitz. Mit ihm erarbeitete sie 2016 den Zusammenschluss des Wertinger Vereins mit der Gemeinde Buttenwiesen. Was zur Folge hatte, dass der Frauenstetter Geschäftsmann Manfred Hartl 2018 als Vize ins Vereinsleben einstieg. "Ich kannte den Verein und begrüßte die Dienstleistungen für die Älteren."

Manfred Hartl, stellvertretender Vorsitzender der SGWB, Christine Steimer, Vereinsvorsitzende und Gisela Mudrich, ebenfalls im Vereinsvorstand aktiv und Mitglied erster Stunde. Foto: Ulrike Hauke

Doch jetzt sollen erst einmal erfolgreiche zehn Vereinsjahre gefeiert werden, sagen Steimer und Hartl. "Gerne mit allen, die am Samstag, 8. Juli, in den Wertinger Schlossgraben kommen wollen, doch jeder der sich informieren und sich bei uns mit einbringen will, ist uns immer herzlich willkommen." (ulha)