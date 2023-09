Wertingen

Zehnjährige stürzt mit Rad und muss ins Krankenhaus

In Wertingen hat sich am Mittwochabend ein Fahrradunfall ereignet.

Ein Mädchen ist am Mittwochabend in Wertingen an einem Verkehrszeichen hängen geblieben. Nach dem Sturz wurde sie vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Eine Zehnjährige ist am Mittwoch in Wertingen an einem Verkehrszeichen hängen geblieben und gestürzt. Das Mädchen fuhr der Polizei zufolge gegen 18.20 Uhr auf dem Gehweg entlang der Augsburger Straße. Dort kam ihr eine ältere Dame entgegen, sodass das Kind auswich und dabei an einem Verkehrszeichen hängen blieb. Das Mädchen fiel daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gefahren. (AZ)

