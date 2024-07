Zeugen gesucht: Schwangere bei Unfall in Wertingen verletzt

Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch in Wertingen. Eine 34-jährige schwangere Frau wurde verletzt, wie die Polizei berichtet. Gegen 17.55 Uhr war die Frau mit ihrem Lastenrad in der Industriestraße in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Mit an Bord hatte sie ihr einjähriges Kleinkind. Im Kreisverkehr musste sie stark abbremsen, da ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golf ihr die Vorfahrt nahm. Sie prallte mit dem Rad gegen den Bordstein und fiel gegen den Lenker ihres Lastenrads. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Die 34-Jährige traf den Mann kurz darauf auf einem nahe gelegenen Tankstellengelände an. Auf Ansprache entfernte er sich erneut. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizeistation Wertingen ermittelt gegen den 27-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (AZ)