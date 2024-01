Zu Besuch bei Buttinette: Das sind die Faschingstrends 2024

Die närrische Zeit hat in der Buttinette in Wertingen längst begonnen. Hier steppt nicht nur der Bär als Kostüm-Verkaufsschlager. Welche Verkleidungen gut ankommen.

Fasching, der Startschuss für eine Zeit der Narren, der Ausgelassenheit, des Feierns und Verkleidens. Um auf eine Faschingsveranstaltung – sei es ein Umzug oder ein Ball – zu gehen, sollte man natürlich kostümiert erscheinen. Deutlich spürbar ist dies derzeit im Faschingsladen der Buttinette. Hier zeigt sich, welche Verkleidungen im Trend liegen.

Wenn man den circa 700 Quadratmeter großen Laden betritt, fühlt man sich wie in eine andere Welt versetzt. Bereits am Eingang fallen einem die mit Faschingskostümen dekorierten Schaufensterpuppen ins Auge. Faschingskostüme in allen Farben, Größen und Formen, sortiert nach Themenwelten und Mottos, werden in diesem Laden angeboten. Kaum einer verspürt hier nicht die Lust, mit Verkleidungen in andere Welten, wie etwa in die 70er- oder 80er-Jahre, einzutauchen. Kleine Kinder suchen begeistert nach Kostümen.

Seit vielen Jahren sind in der Wertinger Buttinette die Bären-Kostüme beliebt

Der nette Junge Jakob Schön aus Dillingen ist gerade als Ritter verkleidet und wird von seiner Mama und Oma begleitet. Stolz präsentiert er sein Kostüm. Er ist hingerissen von der großen Auswahl und würde sich am liebsten mehrfach verkleiden. Da kommt der Jugendliche Jonas Holland aus Neusäß hinten aus den Umkleidekabinen. Er hat sich den Wikinger ausgesucht und ist sehr begeistert. „Ich werde wahrscheinlich bei diesem Kostüm bleiben. Ich bin das erste Mal da und das Sortiment ist üppig“, erzählt er. Mit dieser Verkleidung startet er dann bald zu den Faschingsumzügen nach Welden und Zusmarshausen.

Geschäftsführer Peter Wagner berichtet, dass fast alle Themenbereiche im Faschingsladen stabil abverkauft werden. Bei den Jungen und Mädchen sind derzeit die unterschiedlichsten Verkleidungen angesagt. Seien es die Lieblingscharaktere aus der Fernsehsendung oder Klassiker wie beispielsweise der Cowboy, der Polizist, der Feuerwehrmann, die Hexe oder die Prinzessin. Dieses Jahr sind bei den Kindern auch wieder die Harry-Potter-Kostüme und die Waldfee sehr gefragt. Bei den Jugendlichen darf natürlich der Topseller, der flauschige Bären-Overall in pink, blau oder grün nicht fehlen. Dieser wärmende Anzug ist ideal für Umzüge und schon seit vielen Jahren ein echter Hingucker.

Jakob Schön aus Dillingen stöbert begeistert im Laden und trägt ein Ritter-Kostüm. Foto: Alexandra Schuster

Doch auch Mönch und Nonne finden ihre Beliebtheit. Bei den Frauen sind Tier-Kostüme, das Pierrot-Kostüm, aber auch die 80er- und 90er-Jahre und die Hippie-Zeit sehr beliebt. Die Männer bevorzugen unter anderem die 80er-Jahre. Die älteren Generationen mögen es größtenteils etwas klassischer, wie sich beispielsweise als lustiger Clown zu verkleiden.

Die 37-jährige Filialleiterin Silke Lugl liebt es, in dieser närrischen Zeit im Faschingsladen zu arbeiten und den Kunden bei der Auswahl der zahlreichen Kostüme und Accessoires zu helfen. Man merkt ihr an, dass sie mit vollem Herzblut und Engagement in ihrer Position aufgeht. Seit sechs Jahren darf sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen das Getümmel um die Faschingszeit herum miterleben. "Ich liebe den Faschingsladen und mag den Trubel“, erzählt sie begeistert. Das närrische Geschäft wurde übrigens 2006 eröffnet. Der erste Faschingskatalog wurde 1996 verschickt.

Silke Lugl zeigt den Verkaufsschlager, ein buntes Bären-Ganzkörperkostüm. Kunde Jonas Holland hat sich allerdings für einen Wikinger entschieden. Foto: Alexandra Schuster

Die Stimmung im Laden ist außergewöhnlich. Hier wird viel gelacht, es ist lustig und lebendig. Während Silke Lugl berichtet, läuft ein kleines Kind verkleidet als grüne Schildkröte an ihr vorbei. "Das Strahlen der Kinder, wenn sie sich in ein Tier oder einen Piraten, Ritter, eine Fee oder Prinzessin verwandeln, ist einfach schön“, so die Filialleiterin. Die Kunden kommen von nah und fern in allen Altersklassen.

Damit die Fasching-Fans, ob jung oder alt, solch eine Auswahl an Kostümen finden können, muss einiges an Hintergrundarbeit geleistet werden. Angeboten werden über 8000 Faschingsartikel. Diejenigen, die sich ihre Kostüme lieber selbst schneidern, anstatt sie fertig zu kaufen, können sich Stoffe und Utensilien im Stoffgeschäft der Buttinette gleich neben dem Faschingsladen besorgen. "Exklusive Näh-Ideen werden vom Kreativteam Stoffe in Absprache mit dem Produktmanagement Fasching entworfen", so Silvia Lachenmayr vom Marketing. Diese Vorlagen kann man sich auf dem Faschingsblog der Buttinette-Internetseite ansehen. Sie können dann von den Kunden und Kundinnen nachgeschneidert werden. Artikel, die viel nachgenäht wurden, werden dann meist mit ins Hauptsortiment aufgenommen.