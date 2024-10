Zuchtvieh auf hohem Niveau bei Wertinger Markt

Ein etwas geringeres, dafür aber hochwertiges Angebot an Zuchtvieh bekamen die Kaufinteressenten beim Oktober-Zuchtviehmarkt in der Wertinger Schwabenhalle angeboten. Einen sagenhaften Durchschnittspreis von 2.590 Euro erzielten die aufgetriebenen Jungkühe.

Große Milchmenge und beste Euter bei der Rasse Fleckvieh

Mit einer Milchmenge von 30,5 Kilogramm und besten Eutern konnten sie wieder einmal die Klasse der Rasse Fleckvieh eindrucksvoll demonstrieren. Den Spitzenpreis erzielte eine natürlich hornlose Motiv-Tochter vom Betrieb Andreas Böhm aus Oppertshofen. Sie überzeugte neben ihrem bestechenden Rahmen und Euter mit einer Tagesmilchmenge von 40 Kilogramm. Sie war einem Käufer aus dem heimischen Zuchtgebiet 4.050 Euro Wert. Noch einige weitere Spitzentiere konnten die 3.000-Euro-Marke überschreiten.

Eine weitere Spitzenjungkuh aus dem Betrieb Böhm: die natürlich hornlose und enorm typstarke Heartland Tochter mit Gesamtzuchtwert 122. Sie erreichte ebenfalls die 3.000 Euro Marke. Foto: Marina Neumeier

Von den 15 aufgetriebenen Bullen konnte einer die Hürde für den Besamungseinsatz überspringen. Der Han Solo Sohn mit dem Namen Horik, gezüchtet von der Familie Hofmayr aus Roggenburg und vorgestellt vom Betrieb Aumiller in Merching wurde von der heimischen Station Rivergen erworben.

Mit besten Zuchtwerten zu einem neuen Besitzer

Alle weiteren Bullen konnten zum Durchschnittspreis von 2.543 Euro (1.850 bis 3.300 Euro) für den Deckeinsatz abgesetzt werden. Hier überzeugte vor allem ein typstarker Sahne-Sohn vom Betrieb Redel aus Pfaffenhofen mit besten Leistungs- und Exterieur Zuchtwerten und war seinem neuen Besitzer 3.300 Euro Wert.

Die natürlich hornlose Motiv-Tochter vom Betrieb Andreas Böhm aus Oppertshofen (Landkreis Donau Ries) bestach mit ihrem exzellenten Euter, einer Milchmenge von 40 Kilogramm bei 3,8 Melkbarkeit und einem Gesamtzuchtwert von 125. Foto: Marina Neumeier

Zum Auftrieb kamen auch 45 weibliche Zuchtkälber. Hier erzielte eine Heiss-Tochter, mit Gesamtzuchtwert 137, vom Betrieb Ewald aus Bräunlingen das Tageshöchst-Gebot. Unter weiteren züchterisch interessanten Kälbern konnten sich die anwesenden Käufer die passenden Tiere für ihre Bestandsergänzung aussuchen. Die 92 Kilogramm schweren Kälber erzielten einen Durchschnittspreis von 4,14 Euro pro Kilo.

Rund 380 Nutzkälber in Wertingen versteigert

Bereits eine Woche vorher wurden die rund 380 männlichen Nutzkälber versteigert. Bei nach wie vor hohem Preisniveau konnten 7,10 Euro pro Kilo bei einem Gewicht von 95 Kilogramm erzielt werden.

Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils montags, am 14. und 28. Oktober. Der kommende Großviehmarkt findet am Mittwoch, 6. November, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)