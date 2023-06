Schach: Die Wertinger Schulmannschaft wird nordschwäbischer Meister

Die Schulmannschaft hat eine kurze Anreise nach Zusamaltheim. Dort setzt sich die Wertinger Gruppe souverän durch. Dabei glänzt Annika Giss.

Sommer, Sonne, Schachpokal! Unter diesem Motto nahm die Wertinger Schulschachmannschaft am Samstag die kurze Reise nach Zusamaltheim in Kauf, um zu sehen, wer auf dem Brett das Sagen hat. Das Team der Wertinger Grundschule war mit drei Schachcracks ihrer Altersklasse Annika Giss, Björn Römer und Sean-Luis Dmoch des Dilllinger Schachvereines äußerst gut aufgestellt. Die drei U8 und U10 Youngster konnten sich in jüngster Vergangenheit auf Turnieren bayernweit schon oft beweisen.

Annika Giss sichert sich den ersten Platz im Einzelwettbewerb

So zeigte auch der Verlauf des Wettbewerbs der nordschwäbischen Schulmannschaften, dass sie schon viele strategische Facherfahrungen gesammelt haben und die Gegner souverän einen nach dem anderen ohne eine einzige Niederlage besiegten. Im Einzelwettbewerb zeigte Annika Giss zusätzlich, dass sie die Titel der schwäbischen (U10) und bayerischen Vize- (U8) Schachmeisterin nicht vergebens trägt und sicherte sich den ersten Platz.

Felix Leichtle verstärkt Wertinger Truppe

Verstärkt wurde die Truppe an diesem Tag durch Felix Leichtle von der Grundschule Jettingen-Scheppach, da vier Spielerinnen/Spieler nötig waren, um anzutreten. Auch wenn die Spielgemeinschaft toll funktionierte, so hofft man, dass neben den Geschwisterkindern Mette Dmoch, Marlene Giss, Theodor Nuber und Emil Römer, welche im September eingeschult werden und ebenfalls so manchen von ihnen problemlos Matt setzten würden, die Schulschachmannschaft durch die eine oder den anderen Interessenten verstärkt wird, um auf Sieg zu spielen. (AZ)