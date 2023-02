WerZu heißt der neue grüne Ortsverband im Zusamtal

Wertingen und Zusamaltheim gehen künftig einen gemeinsamen Weg. Wie sich die Mitglieder näher kennenlernen wollen.

Mit voller grüner Kraft voraus – unter diesem Motto hat sich der neu gegründete Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Wertingen-Zusamaltheim für das Jahr 2023 aufgestellt. Der Zusammenschluss der bisherigen Ortsverbände Wertingen und Zusamaltheim ist nun vollzogen und hat den Mitgliedern frischen Aufwind beschert. Gemeinsam wollen die beiden Gruppierungen ihre Stärken bündeln und Synergien im Zusamtal nutzen.

Die Grünen wählen in Wertingen einen gemeinsamen Vorstand

Bei der Gründungsversammlung im Café Zolleis in Wertingen beschlossen die Mitglieder einstimmig eine Satzung, die die ordnungsgemäße Handlungsfähigkeit des neuen Ortsverbandes sichert. Dabei wurde auch eine Kurzform des Namens festgelegt, die aus einer Koppelung der beiden Namen besteht: "WerZu". Dieses Kürzel steht für künftige Gemeinsamkeit.

Erster Schritt für die neue Zusammenarbeit war die Wahl eines gemeinsamen Vorstandes, der in der Versammlung unter Leitung von Landtagskandidat Constantin Jahn durchgeführt wurde. Dem bewährten bisherigen Vorstandsteam aus Wertingen wurde die Leitung des neuen Ortsverbandes übertragen: Hertha Stauch und Peter Hurler werden als gleichberechtigtes Duo den Ortsverband führen. Eine Änderung gab es beim Amt der Schriftführerin, das in Wertingen bisher Karin Klingler innehatte. Ihr dankte Vorsitzende Stauch für den jahrelangen engagierten und zuverlässigen Einsatz. Ihr Amt übernimmt nun Sieglinde Deppenwiese aus Zusamaltheim. Sie erklärte, dass sie in diesem Amt bereits Erfahrungen in Vereinen gesammelt habe und diese gerne einbringe.

Hertha Stauch ist die Vorsitzende des neuen grünen Ortsverbandes

Bei der Wahl gab es keine Gegenkandidaten oder Gegenkandidatinnen, alle Posten wurden einstimmig vergeben. Kreisvorsitzende Angela von Heyden und Wahlleiter Constantin Jahn freuten sich über die gelungene Fusion und gratulieren dem neuen Vorstand, der bei den Grünen alle zwei Jahre neu gewählt werden muss.

Hertha Stauch, Peter Hurler und Jonas Ziegler berichteten als amtierende Wertinger Stadträte anschließend von ihrer Arbeit. Dabei werteten sie es als großen Erfolg, dass die langen Bemühungen des Fraktionsvorsitzenden Hurler um eine Tartan-Laufbahn auf dem Wertinger Sportgelände am Judenberg nun fruchten. Ein Zuschuss der Regierung wurde zugesagt, die Investition im Haushalt 2023 vorgesehen. Erfreulich auch für Jonas Ziegler, dass aufgrund seines Antrags Lüftungsanlagen für das Kinderhaus Sonnenschein installiert wurden. Die Umweltreferentin des Stadtrats, Hertha Stauch, berichtete von ihrer Aktion für die Bezuschussung zur Pflege ortsprägender Großbäume. Zusammen mit Kreisfachberater Benedikt Herian hatte Stauch Kriterien für eine Zuschussvergabe entwickelt, die nun angewendet werden können, wenn alte, erhaltenswerte Bäume saniert werden müssen. Gemeinderätin Judith Deppenwiese aus Zusamaltheim berichtete über ihre Aktivitäten. So freut sie sich, dass ab 2023 das neu erarbeitete Layout des Zusamechos verwendet wird und sie weiterhin an der Umsetzung einer Jungbürgerversammlung arbeitet.

Erneuerbare Energien und Artenschutz im Fokus des grünen Ortsverbandes

Der neue Ortsverband WerZu hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Breiten Raum werde sicherlich die im Oktober bevorstehende Landtagswahl einnehmen. Der Ortsverband werde den Direktkandidaten Constantin Jahn nach Kräften unterstützen, erklärte Hertha Stauch. Ein gemeinsames näheres Kennenlernen der WerZu-Mitglieder ist im Rahmen einer Stadtführung in Wertingen geplant. Eine Aktion zum "Tag des Baumes" im April soll folgen. Wichtigstes Kriterium solle die grüne Kommunalpolitik sein, so die Vorsitzenden Hertha Stauch und Peter Hurler. Klima, erneuerbare Energien und Artenschutz seien Ziele, auf die sich der Fokus der Arbeit in Wertingen und Zusamaltheim verstärkt ausrichten werde. (AZ)