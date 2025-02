Zwei Autos stoßen im Wertinger Laugnakreisel zusammen

Ein Verkehrsunfall am Wertinger Laugnakreisel hat sich am Freitagmorgen ereignet. Wie die Polizei informiert, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer gegen 8.30 Uhr von Geratshofen kommend in Fahrtrichtung Wertingen. Am großen Kreisverkehr auf Höhe der Stark-Tankstelle, der die Staatsstraße 2033 mit der Staatsstraße 2036 verbindet, kam es zu dem Unfall.

Unfall in Wertinger Kreisverkehr: Keine Verletzte

Der Autofahrer übersah die im Kreisel fahrende, bevorrechtigte 20-jährige Geschädigte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. (AZ)