Zwei Fahrräder im Ratzenbach in Wertingen entsorgt

In der Zusamstadt wird auch immer wieder der Stadtpark vermüllt. Selbst an den Containern gibt es Probleme.

Sie sehen noch relativ neuwertig aus. Dennoch wurden zwei Fahrräder einfach in den sogenannten Ratzenbach an der Wertinger Stadtmühle geworfen.

Ebenso wie in vielen anderen Städten gibt es in Wertingen einige Unverbesserliche, die ihren Müll oder Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen können, an Stellen entsorgen, wo dieser Abfall einfach nicht hingehört.

Auch im Stadtpark in Wertingen landet der Abfall nicht in den Behältern

Ein trauriges Beispiel dafür ist auch der Stadtpark. An dem hübschen Fleckchen, das eigentlich zum Ausruhen und Entspannen gedacht ist, liegt der Müll auf dem Boden. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sorgen hier zwar für Ordnung, doch kaum ist aufgeräumt, sind schon wieder die ersten Müllsünder da.

Es werden noch Containerpartner gesucht

Probleme gibt es auch in den Containern, an denen sich oft der Müll vor den Behältern stapelt. Aus diesem Grund hat der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) dazu aufgerufen, dass sich Bürger als sogenannte Containerpaten engagieren. Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei der täglichen Gassirunde mit dem Hund: Die Paten kümmern sich meist im Vorbeigehen um feste Containerstationen. Paten gibt es beispielsweise in Gundelfingen oder Lauingen.

Übrigens Der AWV sucht noch Containerpaten für den Landkreis Dillingen, insbesondere aber für Lauingen und Wertingen. Interessierte können sich unter Telefon 0906/7803-11 melden. (elhö/fk)

Lesen Sie dazu auch