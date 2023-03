Wertingen

13:24 Uhr

Zwei heiße Nächte: Jazztaste Bigband bringt Genesis nach Wertingen

Tobias Wiedenmann (vorne) und die JazzTaste Bigband der Wertinger Stadtkapelle brachten Phil Collins und Genesis mit "Two Hot Nights" in die Zusamstadt.

Plus Die Jazztaste Bigband bringt Genesis und Phil Collins nach Wertingen. Alte Erinnerungen tauchen auf - und auch die Idee eines Konzertsaals in der Stadt.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Gedämpft rotes Licht umhüllt das Forum des Wertinger Gymnasiums. Nach und nach betreten die Mitglieder der Jazztaste Bigband der Stadtkapelle Wertingen die Bühne – festlich schwarz-weiß gekleidet. Mit einer Ausnahme. Als letzter zeigt sich Tobias Wiedenmann im Rampenlicht. Sein Hemd ist bunt gemustert. Der Bandleaders setzt sich ans Schlagzeug – "one, two, three, four" – und gemeinsam legen sie los. Die zweite der beiden Wertinger "Hot Nights" startet und mit ihr das freudige Fußwippen des Sitznachbarn zwei Plätze weiter.

