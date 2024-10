Wertinger Dartspieler kommen nach Brand im städtischen Jugendhaus unter

Dass ein Unglück zu einer glücklichen Fügung wird, hat man auch nicht alle Tage. So geschehen in Wertingen. Die Glücksfee spielte im nachstehenden Fall Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier. Ihm kam zu Ohren, dass ein Brand in einem Gebäude in der Industriestraße zur Folge hatte, dass die Spieler und Spielerinnen der beiden Betriebssportmannschaften Dart Schüco Wertingen und DC Hackstock Wertingen mit ihrem Freizeitsport auf der Straße standen. „Ich besprach mich mit Tobias Kolb ob er nicht eine Möglichkeit sieht, eine Ecke in unserem schönen Jugendhaus für die Dartsportler zur Verfügung zu stellen“, so Bürgermeister Lehmeier.

Tobias Kolb ist Stadtrat in Wertingen und seit Jahren Jugendpfleger sowie Leiter des stadteigenen Jugendhauses in der Josef-Frank-Straße. „Seitdem dürfen wir dort seit ungefähr einem Jahr in einem lichtdurchfluteten Raum unserm Hobby nachgehen und können dort auch unsere Turniere und Wettbewerbe abhalten.“ Sagen die beiden Vorsitzenden Uwe Nebelung vom Schüco-Dartclub und Michael Schmid vom Dartclub Hackstock. Sie seien alle richtig froh über diese Lösung, so die beiden unisono.

Die beiden Wertinger Clubs wollten unbedingt etwas zurückgeben

Und wie das hin und wieder passiert, geht diese kleine Geschichte noch weiter, frei nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, schallt es zurück. Nebelung erklärte: „Dass wir da drin umsonst spielen dürfen und weiterhin mit Spaß unsere Pfeile auf die Dartautomaten werfen können, ist einfach großartig, da wollten wir unbedingt was zurückgeben.“ Jeder Clubpart spendete 300 Euro zur freien Verwendung ans Jugendhaus beziehungsweise den engagierten jungen Menschen des Vereins Jugendtreff Wertingen. Die jungen Leute vom Jugendtreff setzen sich seit Jahren ehrenamtlich im Jugendhaus und für die Jugend ein. Und Nebelung und Schmid konnten noch eins drauf setzen: „Unser beider Arbeitgeber, das Unternehmen Schüco International KG, schoss noch einmal dreihundert Euro dazu und so konnten wir insgesamt neunhundert Euro spenden.“

Ein großes Dankschön sagten nun Marco Wenzl und Leonie Bürkner, Vorsitzender und Vize des Jugendtreff Wertingen, und Schriftführer Emirhan Meral. Sie erklärten: „Wir haben ein eigenes Konto, wo wir Spenden sammeln und dann für verschiedene Projekte einsetzen.“ Zum Beispiel habe man in der Vergangenheit damit Jugendtreffs organisiert und finanziert sowie Engagements für die Wertinger Nacht umsetzen können. Die jungen Leute engagierten sich aber auch unentgeltlich für das Projekt „Einfach mal bewerben“. Denn gemeinsam mit Tobias Kolb haben sie die Möglichkeit geschaffen, dass junge Menschen sich übungsweise am Computer im Jugendhaus aussagekräftige und stilsichere Bewerbungen erarbeiten können.

Julia Däubler, pädagogische Mitarbeiterin des Kreisjugendrings Dillingen und Stellvertreterin von Tobias Kolb, sagte: „Die wirklich großzügige Spende ist an einer guten Stelle platziert, damit können die Jungen und Mädchen coole und interessante Projekte planen und umsetzen.“ Bürgermeister Lehmeier stimmte dem zu: „Wie schön, dass sich der Kreis hier schließt und dass unsere Unterstützung so honoriert wird. Jetzt ist wirklich allen geholfen, nicht nur den Dartsportlern, sondern auch den jungen Menschen im Jugendhaus.“

Der Dartbetrieb kollidiert nicht mit den Öffnungszeiten des Jugendhauses

Lehmeier, Däubler und den beiden Dartsportlern Nebelung und Schmid war es noch wichtig, eines betonen. Der Dartbetrieb kollidiere nicht mit den Öffnungszeiten des Jugendhauses. Somit bleiben nach den Worten der Beteiligten auch die strengen Regeln des Jugendschutzes gewahrt.