Das Programm der Wertinger Festspiele 2025

Diese Woche ist in Wertingen wieder Festspielwoche. Die Aufführungen finden allesamt in der Wertinger Stadthalle statt. Den Auftakt macht die Kinderoper “Das Rheingold” nach Richard Wagner. Es stehen drei Vorstellungen an: von Montag bis Mittwoch können Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils um 10 Uhr eine leicht verständliche und auf eine Stunde gekürzte Fassung von Wagners Opus bestaunen, das sonst zweieinhalb Stunden dauert.

Am Freitag, 25. Juli, folgt um 20 Uhr die Aufführung des Operettenklassikers „Die Fledermaus“ aus der Feder des Walzerkönigs Johann Strauss II. Der Geburtstag des Komponisten jährt sich dieses Jahr zum 200. Mal.

Klassische Arien, Kinderoper und eine Abschlussgala bei den Wertinger Festspielen

Am Folgetag schlägt die Stunde aller Fans von leidenschaftlichen Männerstimmen. Während der „Großen Nacht der Tenöre” erklingen klassische Arien von Opern-Schwergewichten wie Puccini, Verdi oder Rossini. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Abschlussgala „Viva La Musica” stellt dann die Vielfalt in den Mittelpunkt – es werden ab 19 Uhr große Opernarien, Duette und Ensemblestücke zu hören sein.

Der Eintrittspreis für die zwei Abschlussvorstellungen beträgt 20 Euro, das Ticket für die Operette kostet 25 Euro. Der Eintritt für die Kinderoper ist kostenlos. Karten und weitere Infos gibt es unter www.wertinger-festspiele.de. (AZ)