Wertinger Grüne möchten Zusmarshauser CSU-Bürgermeister ins Rennen schicken

In Wertingen gibt es aller Voraussicht nach bald drei Bürgermeisterkandidaten. Die Grünen sind fündig geworden und in „Erfolg versprechende, allerdings noch nicht gänzlich abgeschlossene Verhandlungen getreten“, wie es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes heißt. „Wir haben intensive Kontakte mit Bernhard Uhl, dem amtierenden Bürgermeister von Zusmarshausen“, geben die Vorsitzenden Hertha Stauch und Peter Hurler bekannt. Uhl, Mitglied der CSU, tritt bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 in Zusmarshausen nicht mehr an. Sein eigener Ortsverband hat dem seit zwei Perioden tätigen Amtsinhaber einen anderen Kandidaten vorgezogen. Wie es heißt, verzichtete Uhl auf eine weitere Kandidatur, um negativen Auswirkungen für die Marktgemeinde vorzubeugen.

Bernhard Uhl ist kein Wertinger – er stammt aus Höchstädt

Was für Bernhard Uhl eine große Enttäuschung bedeutet, war für die Grünen in Wertingen ein Signal. In Uhl sehen sie einen erfahrenen, für Wertingen geeigneten Amtsträger, der fähig ist, eine Verwaltung zu führen und neuen Schwung ins Rathaus und in die Stadt zu bringen. Uhl ist kein Wertinger. Doch eine Sicht von außen könne der Sache nur dienlich sein. Dem passionierten Boogie-Woogie-Tänzer Uhl liegen Wertingen und der Landkreis Dillingen nahe. Er stammt aus Höchstädt, war dort CSU-Vorsitzender und wurde 2014 gebeten, in Zusmarshausen anzutreten. Als Ortsfremder gewann er die Wahl gegen zwei ortsansässige Bewerber und wurde 2020 mit fast 64 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.

Zum Zerwürfnis mit seinem Ortsverband kam es Ende 2024. In seiner Amtszeit habe er parteiübergreifend und in der Bevölkerung große Wertschätzung erfahren dürfen, sagt Uhl. Leider habe diese in Teilen der Zusmarshausener CSU-Fraktion oft gefehlt. Von einem Fair Play sei wenig zu spüren gewesen. Für ihn habe das aber immer an oberster Stelle gestanden.

Zusmarshauser Bürgermeister habe in seiner Gemeinde viel erreicht, so die Grünen

Für die Grünen Wertingen zählt, dass der Bürgermeister in Zusmarshausen viel erreicht hat. Der „Regionalhalt Zusmarshausen“ beim geplanten Ausbau der Bahn-Fernverkehrsstraße Ulm-Augsburg sei auf Uhls Engagement zurückzuführen. Erst in den vergangenen Tagen war er für entsprechende Verhandlungen in Berlin. Zudem habe Uhl die Schulden der Marktgemeinde bis auf 13 Euro pro Kopf reduziert und gleichzeitig 15 Millionen Euro Rücklagen bis Ende 2025 geschaffen.

CSU-Mitgliedschaften für die Wertinger Grünen kein Hindernis

Dass Uhl langjähriges CSU-Mitglied ist, bedeutet für die Wertinger Grünen kein Hindernis. Im Falle einer Kandidatur würde Uhl als parteiloser Kandidat antreten. „Wir haben einen Bürgermeister für Wertingen gesucht, nicht nur für die Grünen,“ sagt Ortsvorsitzende Hertha Stauch. In mehreren Gesprächen zwischen Uhl und der grünen Stadtratsfraktion, der auch Peter Hurler und Jonas Ziegler angehören, habe man genügend Schnittmengen erkannt, die eine gedeihliche Zusammenarbeit versprächen.

Der Grünen-Fraktion ist es ein Anliegen, eine Alternative zu den bisherigen Kandidaten Verena Beese von der Initiative „Zukunft unserer Stadt“ und Andreas Seitz von den Freien Wählern zu bieten und damit einem vielfach aus der Bevölkerung geäußerten Wunsch zu entsprechen. „Ein Kandidat, der nicht aus den eigenen Reihen stammt und von außen auf Wertingen schaut, ist unvoreingenommen“, denken die Grünen. Sie werden mit Uhl nun noch abschließende Gespräche führen und hoffen, bald ein Signal für Wertingen setzen zu können. (AZ)