Gymnasium Wertingen: Schüler verfassen Kinderbuch über Naturphänomene

Es geht um die Metamorphose eines Frosches oder um die Entstehung von Polarlichtern. Diese Themen und noch einige weitere haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wertingen in einem Kinderbuch mit dem Titel „Erklär mir die Welt“ anschaulich erklärt. Dieses Buch kann nun in der Zusamstadt ausgeliehen werden.

Hintergrund: Jedes Jahr wählen die Schülerinnen und Schüler der elften Klasse im Gymnasium Wertingen ein P-Seminar. Ein Schuljahr lang planen und realisieren sie in kleinen Gruppen selbstständig ein Projekt und stellen dies am Ende des Jahres vor. Dieses Jahr hat das P-Seminar Deutsch mithilfe der Unterstützung von Miriam Lehmeier-Zehrer Kurzgeschichten über naturwissenschaftliche Phänomene verfasst und diese in einem Kinderbuch gesammelt.

Neun Schüler und Schülerinnen aus Wertingen sind die Autoren

Gemeinsam haben die neun Schülerinnen und Schüler passende Themen recherchiert, ihr Budget koordiniert und berechnet, mit externen Partnern kommuniziert, Texte verfasst und gelayoutet, bis schließlich das Buch realisiert wurde. Die Geschichten erzählen auf kindgerechte Weise die verschiedensten Themen: von der Metamorphose eines Schmetterlings und eines Frosches über den Wasserkreislauf bis hin zu der Entstehung der Polarlichter.

Es ist ein Projekt von einigen Jugendlichen des Gymnasiums Wertingen

Durch einen Einblick in die Arbeit und Abläufe bei der Buchhandlung Gerblinger und den Besuch der Kinderbuchautorin Olga Noll konnten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in Berufsfelder rund um Literatur erlangen. Außerdem lernten sie viel über Projektmanagement während des Seminars. Kurz vor den Pfingstferien war das Buch mit dem Titel “Erzähl mir die Welt“ fertig und konnte gedruckt werden. Um das entstandene Buch der passenden Zielgruppe zu präsentieren, besuchte das P-Seminar einige Klassen der Grundschule Wertingen und stellte dort seine fertige Arbeit vor. Einige Exemplare werden außerdem an die Grundschule Wertingen, die Schülerlesebücherei des Gymnasiums Wertingen und an die Kreisbücherei Wertingen übergeben, um sie so auch für andere Lesebegeisterte zugänglich zu machen. (AZ)