Wertinger Initiative zum Hochwasserschutz: „Wir bleiben lästig“

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), der im Kabinett zuständig für die Wasserwirtschaft ist, hat kürzlich eine Delegation aus Wertingen im Maximilianeum empfangen. Marlis Proksche und Claudia Reining-Hopp von der Initiative „Hochwasserschutz Wertingen: Jetzt!“ überreichten dem Minister 1300 Unterschriften, die eine baldige Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts fordern. Die Landtagsabgeordnete Marina Jakob, umweltpolitische Sprecherin der Freie-Wähler-Fraktion im Landtag, hatte diesen Termin organisiert. Sie, ihr Landtagskollege Manuel Knoll (CSU), Landrat Markus Müller (FW) und Bürgermeister Willy Lehmeier (FW) unterstützten die Initiative.

Hochwasserschutz-Bündnis aus Wertingen zu Besuch im Maximilianeum

Die Wertinger Delegation sieht mehrere Gründe für die hohen Priorität eines umfassenden Hochwasserschutzes. Für Wertingen liegt seit etwa acht Jahren ein fertiges Konzept vor. Der Grunderwerb sei für die erste Phase angesichts überwiegend öffentlicher und weniger privater Eigentümer relativ einfach, wie es in einer Mitteilung heißt. Noch dazu war Wertingen in den vergangenen Jahren mehrfach schwer von Wassermassen betroffen.

Bürgermeister Lehmeier verwies auf die Vorleistungen der Stadt. Er und der Abgeordnete Knoll forderten mehr Raum für Eigeninitiativen der Kommunen. Landrat Müller signalisierte zügige Bearbeitung durch die Wasserrechtsabteilung beim Landratsamt. Erfreut zeigte sich die Wertinger Delegation darüber, dass Staatsminister Glauber gut über die Situation an der Zusam informiert war und sich Zeit nahm, die Sorgen und Anliegen aufzunehmen.

Reparatur des Zusamwehrs ist dringend notwendig

Einige Tage zuvor hatten Proksche und Reining-Hopp zusammen mit Anton Deisenhofer an einem Gespräch der Stadtverwaltung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth teilgenommen. Die Initiative lobt, dass in der Donauwörther Behörde zwei Fachkräfte für das Projekt Wertingen fest eingeteilt sind. Noch in diesem Jahr sollen erste Maßnahmen starten: Dringend notwendig ist die Reparatur des Zusamwehrs. Obendrein werde in diesen Wochen die Ausschreibung für die Fachplanung vorbereitet und parallel notwendige Gutachten zum Naturschutz erstellt. Der Landtag hat zudem Sondermittel für den Hochwasserschutz zur Verfügung gestellt.

Marlis Proksche sagt: „Es ist positiv, dass nun endlich konkret gestartet wird“. Andererseits erstrecke sich der vermutliche Zeithorizont zur Umsetzung über Jahre. Diese langwierige Umsetzungsphase kommentiert Claudia Reining-Hopp: „Angesichts der konkreten Bedrohung und des Klimawandels dauert der bisherige Zeitplan zu lange.“

Kritik von der Hochwasserschutz-Initiative: Zeitplan dauere zu lange

So hat die Initiative beschlossen: „Wir machen weiter. Wir bleiben lästig.“ Wobei deutlich wurde, dass die Aufgaben und die Verantwortung für den Hochwasserschutz, Alarmierung und Katastrophenschutz bei den öffentlichen Stellen liegen. Die Initiative könne lediglich begleitend tätig werden und möchte dabei „sich und die Bürger informieren, immer wieder anschieben und notfalls lauter werden“.

Das Bündnis sieht nun vor, konkrete Anliegen und Sorgen aus der Bevölkerung zu sammeln und an die Stadt weiterzugeben. Dies betrifft auch Themen der Vorsorge-Planungen und Finanzhilfen. Bürgermeister Lehmeier habe zugesagt, sich den Anfragen anzunehmen. Zudem müsse von der Staatsregierung ein höherer Stellenwert für den Hochwasserschutz gefordert werden. Deshalb möchte die Wertinger Gruppe die Kontakte zum Bündnis „Wasser und Umwelt“ sowie zu anderen örtlichen Initiativen pflegen und ausbauen. Im Blickfeld bleibe außerdem die Forderung nach einer allgemeinen Elementarschutzversicherung. Zusätzlich möchte sich die Initiative regelmäßig über den Fortgang der Planungen und Arbeiten informieren und „auf zügige Realisierung drängen“. (AZ)