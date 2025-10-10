Trotz neuer Sicherheitsauflagen: Wertinger Nacht 2025 findet statt

Die Wertinger Nacht bleibt auch 2025 ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Trotz verschärfter Sicherheitsvorgaben und deutlich höherem Organisationsaufwand hat die Wirtschaftsvereinigung Wertingen (WV) in einer Sondersitzung entschieden: Die Veranstaltung wird am 21. November unter dem Motto „Winter“ stattfinden. So heißt es in einer Mitteilung der WV.

Grund für die vielen Maßnahmen sind neue gesetzliche Regelungen zum Terrorschutz. Ein erweitertes Sicherheitskonzept ist erforderlich. Dazu gehören zusätzliche Straßensperrungen, unter anderem im Bereich des Kreisverkehrs bei Isa's Café. Auch wenn dieser Bereich gesperrt ist, bleibt das Café geöffnet und beteiligt sich wie gewohnt an der Wertinger Nacht. Zentraler Veranstaltungsort bleibt die Bühne am Marktplatz. Neu ist jedoch, dass auch der Platz vor dem Amtsgericht in die Planung aufgenommen wird.

Wertinger Nacht erstmals mit professionellem Sicherheitsdienst

Erstmals wird ein professioneller Sicherheitsdienst für Ordnung und Schutz sorgen. „Das verursacht erhebliche Mehrkosten und zusätzliche Verantwortung für uns als Veranstalter“, betonen die beiden Vorsitzenden der WV, Hans Moraw und Alexander Bischof. Besonders die Haftungsfrage habe die Organisatoren stark beschäftigt: Sollte es zu einer Sicherheitslücke kommen, würde die Vereinsführung in der Verantwortung stehen.

Umso wichtiger war der WV die enge Abstimmung mit der Stadt Wertingen. In einer Sondersitzung mit Bürgermeister Willy Lehmeier, dem Bauhof und dem Ordnungsamt wurde entschieden: Die Stadt übernimmt das Sicherheitskonzept. Das bedeutet für die ehrenamtlichen Organisatoren eine deutliche finanzielle und organisatorische Entlastung.

Planungen für ein neues Projekt: den „Märchenweg“ in Wertingens Innenstadt

Die Wertinger Nacht hat große Bedeutung für die Stadt, die Besucherinnen und Besucher sowie für die örtliche Wirtschaft. „Uns geht es darum, das Miteinander zu stärken“, heißt es vonseiten der WV. Seit vielen Jahren zieht die Veranstaltung mehrere Tausend Gäste in die Innenstadt. Sie bietet Musik, Gastronomie und ein geselliges Beisammensein. Auch 2025 steht ein abwechslungsreiches Programm an: verlängerte Öffnungszeiten in Geschäften und Museen, ein Kinderumzug, Konzerte sowie ein Gewinnspiel. Einen finanziellen Gewinn erzielt die WV damit nicht – die Kosten werden durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoren getragen.

Parallel laufen bereits die Planungen für ein neues Projekt: den „Märchenweg“. Unter der Leitung von Claudia Reining-Hopp entsteht eine Aktion, bei der rund 30 Märchen in Geschäften und entlang eines Weges bis hinauf zum Schloss dargestellt werden. Der Märchenweg soll an den ersten beiden Dezember-Samstagen stattfinden und eine Brücke zur Schlossweihnacht schlagen. (AZ)