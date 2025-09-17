Icon Menü
Wertinger Schwanenbräu: Neuer Pächter und Pläne für die Gastronomie im Fokus

Wertingen

Hat die Wertinger Schwanenbräu-Wirtschaft bald wieder einen Pächter?

Das Wirtshaus, in dem sich zuletzt die Pizzeria Romana befunden hat, hat einen neuen Besitzer. Dieser ist bei Weitem kein Unbekannter. Und er hat Pläne.
Von Laura Gastl
    Die Schwanenbräu-Gaststätte hat einen neuen Inhaber.
    Die Schwanenbräu-Gaststätte hat einen neuen Inhaber. Foto: Daniel Dollinger

    Die Gerüchte stimmen. Hermann Buhl hat die Schwanenbräu-Wirtschaft am Marktplatz in Wertingen erworben. Das bestätigt der Wertinger im Telefonat mit unserer Redaktion. Gemeinsam mit der Hermann und Charlotte Buhl-Stiftung hat er erst 2023 das Gebäude des einstigen Café Madlon schräg gegenüber gekauft, dieses umgebaut und das Café Contur einziehen lassen. Nun möchte er ein weiteres Stück Wertinger Gastronomie und damit einen Teil der Innenstadt neu beleben.

