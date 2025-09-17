Hat die Wertinger Schwanenbräu-Wirtschaft bald wieder einen Pächter?

Die Gerüchte stimmen. Hermann Buhl hat die Schwanenbräu-Wirtschaft am Marktplatz in Wertingen erworben. Das bestätigt der Wertinger im Telefonat mit unserer Redaktion. Gemeinsam mit der Hermann und Charlotte Buhl-Stiftung hat er erst 2023 das Gebäude des einstigen Café Madlon schräg gegenüber gekauft, dieses umgebaut und das Café Contur einziehen lassen. Nun möchte er ein weiteres Stück Wertinger Gastronomie und damit einen Teil der Innenstadt neu beleben.

