Ein Arzt aus Wertingen fliegt um die Welt

Nord- und Südamerika, Kanada und die Karibik, Thailand, Singapur oder auch die Kanarischen Inseln. All diese Ziele und noch mehr hat Wolf Kühl aus Wertingen schon bereist. Meistens ist der Aufenthalt recht kurz, er dauert vielleicht einen Tag. Dann geht es schon wieder zurück. Denn Kühl, der über 20 Jahre lang am Wertinger Krankenhaus als Chefarzt der Inneren Medizin arbeitete, reist in diesen Fällen nicht privat. Er ist Flugarzt – und auf seinen Einsätzen Tourist für wenige Stunden.

