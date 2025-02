Eine Schneise mit umgeknickten Bäumen zwischen Zusamaltheim und Villenbach

Von einer Besonderheit berichtete Bürgermeister Stephan Lutz in der Gemeinderatssitzung in Zusamaltheim. Wie er unserer Redaktion im Nachgang erklärte, sorgte ein heftiger Wind im Januar für umgeknickte Bäume in einem Bereich, der zu einem Teil der Gemeinde Zusamaltheim und zum anderen der Gemeinde Villenbach gehört. „Insgesamt hat es eine Fläche von rund 5000 Quadratmeter erwischt“, sagte Lutz. Die umgeknickten Bäume wurden geschnitten und abtransportiert.

