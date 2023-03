Hier kann man in Wittislingen jetzt rund um die Uhr einkaufen

Plus Stefanie Hermanns hat in Wittislingen einen Selbstbedienungsladen für regionale Produkte eröffnet. Für das Einkaufen im "Egau-Shop 24" braucht es nur eine App.

Alle wollen wissen, wie das mit der App funktioniert. Vor der ehemaligen Bäckerei Sperer stehen gut ein Dutzend Menschen, die sich über das neue Ladenkonzept im Ortskern von Wittislingen informieren. Die Bäuerin Stefanie Hermanns hat hier mit ihrem "Egau-Shop 24" ein modernes Lebensmittelgeschäft mit einer breiten Auswahl an regionalen Produkten eröffnet. Das Besondere ist, dass Kundinnen und Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen und dafür die App des Wertinger Unternehmens Lokbest nutzen können. Die Wittislinger zeigen bei der Eröffnung am Freitag großes Interesse.

Inhaberin Hermanns erklärt, wie das Einkaufen per App funktioniert: "Das geht relativ einfach." Nachdem man die App heruntergeladen und sich dort registriert hat, erhält man einen QR-Code. Den kann man dann neben der Eingangstür zu dem Selbstbedienungsladen in einen Scanner halten und schon ist man drin. Das funktioniert laut Hermanns 24 Stunden und sechs Tage die Woche.

Im neuen "Egau-Shop 24" in Wittislingen kann man an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr mit einer App einkaufen. Foto: Philipp Nazareth

So funktioniert das Einkaufen im "Egau-Shop 24" in Wittislingen

Die Produkte sind dann wiederum mit verschiedenen Codes ausgezeichnet. Auch hier genügt es, den Code einzuscannen und anschließend anzugeben, wie viel man vom jeweiligen Produkt kaufen möchte. "Äpfel muss man zum Beispiel wiegen und das Gewicht dann in der App eintragen", sagt die 50-jährige Unternehmerin. Bei anderen Produkten wie Nudeln oder Eiern reiche es dagegen, die Stückzahl anzugeben. Hat man alle Produkte im Körbchen, berechnet die App den Gesamtbetrag und bucht ihn von der hinterlegten Zahlungsmethode ab.

Für ihren "Egau-Shop 24" hat Hermanns eine Vielzahl regionaler Produkte im Angebot. Neben Eiern, selbst gemachten Nudeln und Rindfleisch vom eigenen Hof der Reistingerin können Kundinnen und Kunden unterschiedliche Gemüsesorten sowie Back- und Wurstwaren aus der Umgebung kaufen. Zu den Betrieben, die den Selbstbedienungsladen beliefern, gehören die Rathausbäckerei Vogt und Gemüse-Hopf aus Gundelfingen sowie die Metzgerei Klein aus Dillingen.

Constanze Scherer erklärt bei der Eröffnung des "Egau-Shop 24" Kundinnen und Kunden, wie das Einrichten der App und das Einkaufen im Selbstbedienungsladen funktionieren. Foto: Philip Nazareth

Das sag en die Wittislinger zum neuen Selbstbedienungsladen

Bernhard Sperer, der in den Räumlichkeiten an der Oberbechinger Straße bis 2007 eine Bäckerei betrieben hat, freut sich, dass sein Laden wieder in Benutzung ist. "Das ist eine tolle Sache", sagt der Bäcker. Bürgermeister Thomas Reicherzer stimmt ihm zu: "Im ländlichen Raum ist das die Zukunft." Interessierte von Jung bis Alt streifen durch den kleinen Laden und testen das Einkaufen mit ihren Handys.

Bei der Eröffnungsfeier ist auch Constanze Scherer vor Ort. Die Schwester von Inhaberin Hermanns steht schon den ganzen Vormittag im Laden und hilft gemeinsam mit Lokbest-Mitgründerin Myriam Haber, Kundinnen und Kunden bei der Einrichtung der App. Sie beobachtet: "Die Leute kommen gut zurecht, besonders die ältere Generation." Scherer sieht eine ganze Reihe von Vorteilen am Selbstbedienungskonzept des neuen Ladens ihrer Schwester. "Man kann auch mal spontan einkaufen, zum Beispiel im Sommer, wenn man abends Lust auf Grillwürstchen hat", wie sie sagt. Außerdem könnten Kundinnen und Kunden vor dem Einkauf nachsehen, ob das gewünschte Produkt auch verfügbar und nicht gerade ausverkauft sei. "Das geht alles in der App", sagt Scherer und zeigt auf ihr Handy.

Maria und Bernhard Sperer. Die beiden haben in den Räumlichkeiten an der Oberbechinger Straße bis 2007 eine Bäckerei betrieben. Foto: Philip Nazareth

Das sind die Öffnungszeiten des "Egau-Shop 24" in Wittislingen

Am Samstag, 25. März, ist Inhaberin Hermanns von 8 bis 16 Uhr noch mal persönlich im Laden, um allen Interessierten die Produkte und die Lokbest-App vorzustellen. Zudem wird der "Egau-Shop 24" in der Woche vom 27. bis zum 31. März vormittags von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr mit Personal geöffnet haben. Mit dem Handy kann man in Zukunft an allen Wochentagen bis auf Sonntag einkaufen, wie die Reistingerin sagt. Ob Hermanns langfristig auch mit Personal öffnen will, weiß sie noch nicht. "Das hängt davon ab, wie es angenommen wird."