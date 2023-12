Beim Budenzauber in Wortelstetten gibt's Kutschfahrten

Die Ortsvereine und Gemeinderäte in Wortelstetten haben zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Es ist 17 Uhr und die Kinder vom Kindergarten Abenteuerland schmücken den Christbaum auf dem Wortelstetter Kirchplatz. Die Feuertonnen mit Stehtisch und das Lagerfeuer brennen bereits. Weihnachtsmusik schallt über den Platz, drumherum stehen 13 Verkaufsbuden, der Streichelzoo und das Feuerwehrauto vom MFD-Partyservice mit Bierausschank. Es herrscht entspannte Stimmung, die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt "Budenzauber" in Wortelstetten sind großteils schon abgeschlossen.

Alles vorbereitet, fehlen nur noch die Gäste: In Wortelstetten heißt der Weihnachtsmarkt "Budenzauber". Foto: Daniel Uhl

Bereits am Samstagvormittag haben zahlreiche Helfer aus den Ortsvereinen die Marktstände aufgebaut, Brennholz besorgt und die Buden eingerichtet. „Es waren so viele Helfer da, wir wussten anfangs gar nicht, wohin mit allen. In gut zwei Stunden war das meiste aufgebaut", berichtet Gemeinderat Daniel Uhl.

"Budenzauber" heißt der Weihnachtsmarkt in Wortelstetten

Dann konnte der Budenzauber beginnen. Neben klassischen Getränken wie Glühwein und Fassbier bietet der Obst- und Gartenbauverein einen Hot Caipirinha an. Highlight beim Essen: die Feldküche mit dem Eintopf von den Reservisten. „Wir waren bereits zwei Mal beim Nachkaufen, haben aber schon mit deutlich mehr als im letzten Jahr geplant“, erzählt Stefan Kratzer, Vorsitzender des Sportvereins Wortelstetten. Am Stand gibt es Bratwurstsemmeln und Schupfnudeln.

Der Budenzauber ist aber nicht nur eine „Fressmeile". Es gibt auch ein großes Angebot an Kunsthandwerk, Schmuck und Deko. Hier gibt es etwa Bürsten, Glaskunst und Drahtengel zu kaufen. Außerdem bietet der Pfarrgemeinderat Dosenwerfen und einen Eine-Welt-Verkauf an. Beim Stand des Kindergartens gibt es heißen Amaretto und einen Losverkauf. Abgerundet wird der Weihnachtsmarkt mit dem Streichelzoo mit Schafen und Alpakas und den Kutschfahrten. „Die Leute kommen nicht nur aus der Gemeinde“, freut sich Wilhelm Fech von seinem Kutschbock aus. "Aus Rieblingen kam extra jemand wegen der Kutschfahrt."

Auch Kutsche fahren konnten die Besucherinnen und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Wortelstetten. Foto: Daniel Uhl

Der Budenzauber in Wortelstetten fand bereits zum zweiten Mal statt und wird auch im nächsten Jahr wieder zum geselligen Miteinander einladen. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von den Vereinen und Gemeinderäten aus Wortelstetten. (AZ)