Die Dorflinde in Wortelstetten muss weg

Da war einiges los. Am Montagabend füllte sich das Schützenheim in Wortelstetten. Rund 80 Frauen und Männer kamen zur Bürgerversammlung. Es sei traditionell so, dass in Wortelstetten viele Zuhörende zu dieser Versammlung kommen, sagte Bürgermeister Hans Kaltner.

Die Wortelstettener wurden an diesem Abend ihrem Ruf gerecht, dass sie sich intensiv und kritisch mit dem Geschehen in der Gemeinde auseinandersetzen. Nach dem ausführlichen Bericht des Rathauschefs gab es einige Fragen und Anmerkungen, die von der Fernwärme bis hin zu sportlichen Rasern reichten. Die Themen waren unter anderem:

Fernwärme: Ein Aspekt, der nicht nur in Wortelstetten für Nachfragen sorgte, ist der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes. Ein Bürger wollte wissen, wie denn nun der genaue Fahrplan für die Hausanschlüsse in Wortelstetten aussehe. Darauf konnte Kaltner aber keine konkrete Antwort geben. Laut dem Bürgermeister habe sich die finanzielle Grundlage geändert. Künftig müssten die Renergiewerke 30 Prozent Eigenkapital für jede Maßnahme aufbringen. Deshalb seien die Mittel in Hinblick auf Wortelstetten zunächst für die Planung notwendig. Kaltner konnte den Wunsch nachvollziehen, dass sich die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen konkrete Zeitvorgaben wünschen, um planen zu können. „Ich will den Leuten zeigen, wann wo welcher Straßenzug dran ist“, sagte er. Jetzt sei es wichtig, dass sich viele Bürger und Bürgerinnen finden, die Fernwärme nutzen wollen.

Windräder: Ein Bürger stellte fest, dass die Windräder in der Region kaum laufen. Er konnte nicht verstehen, warum dann am Rohrholz weitere Anlagen geplant seien. Laut Kaltner seien die Windrad-Betreiber bereits zufrieden, wenn eine Anlage zu 20 Prozent läuft. Der Rathauschef stellte die Frage in den Raum, was denn die Alternative für Windräder seien, wenn man künftig auf Gas und Kohle verzichten wolle.

Heizkraftwerk: Ob das Areal rund um das neue Heizkraftwerk in Wortelstetten noch „ordentlich gemacht“ werde, wollte eine Bürgerin wissen. Kaltner versprach, dass dies noch erledigt werde und somit „ein Gesicht bekomme“.

Dorflinde: Die Dorflinde an der Kreuzung St.-Georg-Straße und Badgasse wird vermutlich in den Wintermonaten gefällt. Laut Kaltner habe man jahrelang versucht, den Baum zu erhalten. Auch ein Zuschnitt, um die Linde zu vitalisieren, habe nichts gebracht. Wenn die Linde gefällt ist, werde es Überlegungen geben, wie dort die Straße samt Gehweg gestaltet werden kann, damit auch die Verkehrssicherheit gegeben sei. Ein Bürger merkte ironisch an, dass es schade sei, wenn die Linde gefällt werde, und dass es an dieser Kreuzung „seit 100 Jahren keinen Unfall“ gegeben habe.

Gewerbegebiete: Ebenso wie bereits in den vorangegangenen Bürgerversammlungen wurde auch in Wortelstetten die Frage nach weiteren Gewerbegebieten gestellt. Kaltner sagte, dass es im Speckfeld in Pfaffenhofen einen weiteren Bauabschnitt geben soll. Deshalb würden entsprechende Grundstücksverhandlungen laufen.

Obdachlose Frau: Die obdachlose Frau, die mit zwei Kindern vorübergehend im Gemeindegebiet untergebracht war, beschäftigte auch die Wortelstettener. Mittlerweile hat die Frau eine neue Wohnung gefunden. Eine Bürgerin hätte sich in diesem Fall eine bessere Kommunikation vonseiten der Gemeinde gewünscht, vor allem mit denjenigen, die davon betroffen waren, dass die Frau Räumlichkeiten im Gemeindebereich nutzte.

Flüchtlinge: Angesprochen wurde bei der Versammlung auch der Wohncontainer für Flüchtlinge. Es gab die Frage, ob dort derzeit jemand untergebracht sei. Laut Kaltner sei dies nicht der Fall. Der Rathauschef erklärte in diesem Zusammenhang auch, dass man angefragt hatte, ob die obdachlose Frau in die leeren Wohncontainer ziehen könnte. Dies sei aufgrund verschiedener Vorschriften und Vorgaben aber nicht möglich gewesen, so Kaltner.

30-Zone: Sind die Sportler in Wortelstetten Raser? Ein Bürger legte diese Vermutung nahe. Er erklärte, dass die Sportler „In der Au“ in Richtung Sportplatz und umgekehrt viel zu schnell unterwegs seien. Er forderte deshalb für diesen Bereich „Tempo 30“. Kaltner erklärte, dass er immer wieder den Hinweis bekomme, dass in bestimmten Straßen zu schnell gefahren werde. „Ich könnte da sofort 30 andere Stellen in der Gemeinde aufzählen“, so der Rathauschef.