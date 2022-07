Mit einem Fest wirbt ein Verein für aktiven Frieden

Plus Der 48-jährige Peter Bantel blickt mit dem Krieger- und Soldatenverein Wortelstetten auf 100 Jahre zurück.

Kaum hatte er seine Wehrpflicht absolviert, sagte ihm der Vater, der Sohn solle in den Verein gehen, er zahle den Beitrag. Damals war Peter Bantel gute 20 Jahre. Heute ist er 48 Jahre. Den Beitrag für den Krieger- und Soldatenverein Wortelstetten zahlt er längst selbst. Und nicht nur das. Bei den vergangenen Wahlen ließ er sich zum Vorsitzenden wählen und organisiert jetzt hauptverantwortlich das 100-jährige Jubiläum des Vereins am kommenden Sonntag – mit gutem Grund.