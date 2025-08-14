Sicherungskasten brennt: Feuerwehren rücken nach Wortelstetten aus

In einer Wohnung in Wortelstetten, einem Ortsteil von Buttenwiesen, hat es Mittwochnacht gebrannt. Laut Polizei geriet der Sicherungskasten in einer Wohnung in der Gärtnerstraße offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand. Ein Familienmitglied konnte das Feuer mit einer Decke löschen, danach verließen die Bewohner das Haus. Die freiwillige Feuerwehr Buttenwiesen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und sorgte dafür, dass die Räume ausreichend gelüftet wurden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr schreibt auf ihrem Instagram-Kanal: „Zum Glück weckte der Rauchmelder die Bewohner, welche das Haus unverletzt verlassen konnten.“ Der Schaden am Sicherungskasten beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro. (AZ)

