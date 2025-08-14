Icon Menü
Wortelstetten: Sicherungskasten brennt: Feuerwehren rücken nach Wortelstetten aus

Wortelstetten

Sicherungskasten brennt: Feuerwehren rücken nach Wortelstetten aus

In einem Haus ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, ehe die Rettungskräfte eintrafen.
    Nach dem Brand des Sicherungskastens entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro.
    Nach dem Brand des Sicherungskastens entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    In einer Wohnung in Wortelstetten, einem Ortsteil von Buttenwiesen, hat es Mittwochnacht gebrannt. Laut Polizei geriet der Sicherungskasten in einer Wohnung in der Gärtnerstraße offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand. Ein Familienmitglied konnte das Feuer mit einer Decke löschen, danach verließen die Bewohner das Haus. Die freiwillige Feuerwehr Buttenwiesen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und sorgte dafür, dass die Räume ausreichend gelüftet wurden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr schreibt auf ihrem Instagram-Kanal: „Zum Glück weckte der Rauchmelder die Bewohner, welche das Haus unverletzt verlassen konnten.“ Der Schaden am Sicherungskasten beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro. (AZ)

