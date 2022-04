Will Wortelstetten ein Bürgerwindrad?

Plus Rathauschef Hans Kaltner stellt auch eine Idee für die Wärmeversorgung des Ortsteils vor.

Drei Windräder stehen bei Wortelstetten. Könnte in absehbarer Zukunft vielleicht ein viertes gebaut werden? Mit Zustimmung der Bewohner, weil es Strom und Wärme für ihre Häuser produziert? Weil es ihnen sogar gehört, also ein Bürgerwindrad?