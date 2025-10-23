Wortelstettener Reservisten haben gewählt

Die Mitglieder und Gäste der Reservistenkameradschaft Wortelstetten trafen sich zur Generalversammlung und zu den Neuwahlen im Schützenheim Falkenhorst Wortelstetten. Vorsitzender Manfred Müller begrüßte die Mitglieder und Gäste, besonders Zweite Bürgermeisterin Johanna Frau Eser-Weidel, die Gemeinderäte Uhl Daniel, Rathgeb Karl, den Kreisvorsitzenden der Kreisgruppe Nordschwaben, Mathias Alram, und seinen Stellvertreter Marcus Müller.

Nach seinem Bericht über die vergangenen vier Jahre folgten die Ausführungen von Schatzmeister Johann Kratzer, der nach 39 Jahren sein Amt als Kassenwart abgab. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Manfred Müller, Zweiter Vorsitzender Stefan Paulus, Schriftführer Robert Heindl, Kassenwart Simon Heindl. Zu Revisoren und Kreisdelegierten wurden gewählt Peter Debler, Peter Schilling, Harald Burkhart und Siegfried Müller.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!