Wortelstetten: Wortelstettener Reservisten haben gewählt

Wortelstetten

Wortelstettener Reservisten haben gewählt

Generalversammlung und Neuwahlen der Kameradschaft.
Von Manfred Müller für Reservistenkameradschaft Wortelstetten
    Neuwahlen in Wortelstetten (hinten von links): Robert Heindl, Simon Heindl, Siegfried Müller, Mitte: Karl Rathgeb, Daniel Uhl, Stefan Paulus, Richard Müller, Peter Schilling, Peter Bantel; vorne links: Mathias Alram, Johann Kratzer, Peter Debler, Manfred Müller, Zweiter Bürgermeisterin Johanna Eser-Weidel und Müller Marcus.
    Die Mitglieder und Gäste der Reservistenkameradschaft Wortelstetten trafen sich zur Generalversammlung und zu den Neuwahlen im Schützenheim Falkenhorst Wortelstetten. Vorsitzender Manfred Müller begrüßte die Mitglieder und Gäste, besonders Zweite Bürgermeisterin Johanna Frau Eser-Weidel, die Gemeinderäte Uhl Daniel, Rathgeb Karl, den Kreisvorsitzenden der Kreisgruppe Nordschwaben, Mathias Alram, und seinen Stellvertreter Marcus Müller.

    Nach seinem Bericht über die vergangenen vier Jahre folgten die Ausführungen von Schatzmeister Johann Kratzer, der nach 39 Jahren sein Amt als Kassenwart abgab. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Manfred Müller, Zweiter Vorsitzender Stefan Paulus, Schriftführer Robert Heindl, Kassenwart Simon Heindl. Zu Revisoren und Kreisdelegierten wurden gewählt Peter Debler, Peter Schilling, Harald Burkhart und Siegfried Müller.

