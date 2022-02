Wortelstetter Jägerstand wird Ziel von Brandstiftern

Plus Am frühen Morgen erhält ein Mann das Bild seines brennenden Ansitzes aufs Handy.

Der Wortelstetter Gerhard Helmschrott war gerade aufgestanden, als er am Montagmorgen ein erschreckendes Bild aufs Handy zugeschickt bekam: Sein Jägerstand stand in Flammen. Gesandt hatte das Bild ein bekannter Landwirt.