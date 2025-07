Yvonne Füssel aus Wertingen lernt auf ihrer Radtour ans Nordkap das Scheitern

Für Yvonne Füssel war es schlimm. Schrecklicher, als wenn sie sich mit eisernem Willen und brennenden Muskeln eine Bergetappe hinaufquält. Die Wertingerin ist es gewohnt, ungewöhnliche Touren zu meistern. Im vergangenen Jahr fuhr sie in 20 Stunden ohne Schlafpause an den Gardasee. In diesem Jahr musste die 29-Jährige das Scheitern lernen. Eine bittere Erfahrung für die ausdauernde Radlerin. Yvonne Füssel blieb nichts anderes übrig, als ihre geplante Rennrad-Tour von Wertingen bis zum Nordkap abzubrechen. Sie berichtet, warum sie in Schweden umdrehen musste und was Dänemark für Radler so besonders macht. Außerdem erklärt sie, wie sie es schaffte, Klamotten, Zelt und Kocher am Rennrad zu verstauen.

Die Wertingerin hat in den vergangenen Jahren schon einige fast unglaubliche Touren gemeistert. Sie fuhr mit dem Rennrad in drei Tagen nach Frankreich (600 Kilometer) und in sechs Tagen bis nach Rom (1200 Kilometer). Deshalb suchte sie nach einer neuen Herausforderung und wurde fündig. Das Ziel sollte das Nordkap sein, die nördlichste Landspitze Europas. Die Eckdaten der Tour: Wertingen – Nordkap, 3600 Kilometer, 22.300 Höhenmeter, vier Wochen.

Yvonne Füssel und ihre Vorbereitung auf die Radtour

Am 15. Juni startete Yvonne Füssel ihre Reise. Zur Vorbereitung hatte sie ein Trainingslager auf Teneriffa und Mallorca absolviert. Lange feilte sie an der Ausrüstung, optimierte die Taschen am Rennrad. Schlafsack, Isomatte, Zelt, wetterfeste Kleidung bis hin zum Gaskocher samt Topf – alles musste funktionieren und vor allem aufs Rad passen. „Ich habe mir dafür extra nochmals neue Taschen gekauft“, berichtet sie. Es sei gar nicht so leicht gewesen, all das Gepäck am Rennrad zu befestigen. Der Grund: Ein Rennrad hat im Gegensatz zu einem Gravelbike meist keine Befestigungspunkte oder Ähnliches, um daran Taschen zu befestigen. Yvonne Füssel tauschte sich deshalb mit anderen Ultracyclisten aus und fand schließlich ein gutes Setup. Mit dabei hatte sie unter anderem ein Zweimann-Zelt, um darin bei Regen auch Gepäcktaschen zu verstauen, und eine Tasche mit Werkzeug, die sie bei der Tour noch einige Male brauchen sollte. All die Taschen wogen schließlich 16 Kilogramm. Zum Vergleich: Das Rennrad bringt gerade mal zehn Kilo auf die Waage.

Icon Vergrößern So das Rennrad von Yvonne Füssel samt Gepäck aus. Foto: Yvonne Füssel Icon Schließen Schließen So das Rennrad von Yvonne Füssel samt Gepäck aus. Foto: Yvonne Füssel

Als Yvonne Füssel Mitte Juni in Wertingen startet, hat sie zunächst Begleitung. Ihr Partner, Lukas Schindelegger, begleitet sie bis Rostock. Sie starten bei schwül-heißem Wetter. Die ersten Tage verlaufen nicht optimal. Der Grund: Beide kämpfen mehrfach mit platten Reifen und mit Gegenwind. Am sechsten Tag verabschiedet sich Yvonne Füssel von ihrem Freund und setzt mit der Fähre nach Dänemark über. Dort freut sie sich über die „tollen Radwege“. „Die waren einfach traumhaft und top ausgeschildert“, berichtet sie. Am achten Tag ihrer Reise geht es mit der Fähre nach Kopenhagen. Von dort aus fährt sie gleich 175 Kilometer weiter. Als sie nach dieser Fahrt am Abend ihr Zelt aufbaut, schlägt das Wetter um. Es regnet und ein heftiges Gewitter zieht auf.

Icon Vergrößern Dieses Zelt hatte Yvonne Füssel bei ihrer Tour dabei. Foto: Yvonne Füssel Icon Schließen Schließen Dieses Zelt hatte Yvonne Füssel bei ihrer Tour dabei. Foto: Yvonne Füssel

Der Regen hört nicht auf. Es wird kalt. In den Nächten fällt die Temperatur teils auf sechs Grad. Tagsüber kämpft die Wertingerin mit heftigen Windböen. Und es regnet weiter. Überholende Autos und Lastwagen wirbeln das Wasser aus den Spurrillen auf und sorgen für nasse Fontänen, die Yvonne Füssel noch mehr durchweichen. Am zehnten Tag bemerkt die 29-Jährige, dass ihre Achillessehne am linken Fuß schmerzt.

Mit dem Rennrad unterwegs in Dänemark und Schweden

Nach einer Nacht in Kälte, Nässe und mit wenig Schlaf denkt Yvonne Füssel erstmals daran, aufzuhören. Die Wettervorsage auf verschiedenen Wetter-Apps verheißt nichts Gutes. Es wird weiter regnen. Die Schmerzen im Fuß werden schlimmer. Am elften Tag, an dem sie vier Stunden in einer Tankstelle verbringt, um wieder trocken zu werden, beschließt sie, die Tour abzubrechen. „Das waren harte Tage für mich“, erinnert sie sich. Aber ihr sei klar geworden, dass die Gesundheit einfach vorgehe. Sie fährt in Richtung Stockholm, um eine Rückreisemöglichkeit zu erwischen.

Nach elf Tagen, drei Ländern, 1500 Kilometern und 7481 Höhenmetern geht es Richtung Heimat. Doch die Rückfahrt nach Deutschland ist nicht einfach. „Das Bahnnetz in Schweden ist sehr schlecht, wenn man das Rad mitnehmen will“, berichtet sie. In Stockholm entschließt sie sich, mit dem Bus bis nach Hamburg zu fahren, weil dies die einzige mögliche Fahrverbindung ist. Von Hamburg aus kann sie dann mit dem Zug nach Hause reisen.

Füssel wird beim Radmarathon in Rosenheim dabei sein

Nach den Wetterkapriolen im Norden will Yvonne Füssel im September „ganz spontan und je nach Wetter“ in Richtung Italien radeln. Außerdem hat sich die 29-Jährige für einen Radmarathon Ende Juli bei Rosenheim angemeldet. Dort warten 300 Kilometer und 4300 Höhenmeter auf die Teilnehmenden.

Den Traum von einer Radtour von Wertingen ans Nordkap will Füssel aber nicht aufgeben. Vielleicht wird sie die Tour in den nächsten Jahren noch einmal versuchen. Es bleibt spannend, welche Erfahrungen sie dann machen wird.