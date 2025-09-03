Icon Menü
Zeugenaufruf: Einbrüche in Wertingen – Polizei sucht Hinweise zu Tatverdächtigen

Wertingen

Zeugen gesucht: Einbrüche in Wertingen

Unbekannte haben in Wertingen gewaltsam Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Der Versuch, in ein Firmengebäude einzudringen, scheiterte.
    In Wertingen kam es kürzlich zu einem Einbruchsdiebstahl und einem weiteren versuchten Einbruch.
    In Wertingen kam es kürzlich zu einem Einbruchsdiebstahl und einem weiteren versuchten Einbruch. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Zu Diebstahl und einem versuchten Einbruch ist es kürzlich in Wertingen gekommen. Darüber informiert die Polizei. Im Zeitraum von Freitag, 29. August, 14 Uhr und Montag, 1. September, 6.30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter unerlaubt Zutritt auf ein Betriebsgelände in der Straße Am Mühlanger.

    Dort öffneten sie gewaltsam Baucontainer und entwendeten eine Kupferdrahtrolle sowie mehrere Werkzeuge. Unter den entwendeten Werkzeugen befand sich auch ein benzinbetriebener Trennschleifer der Marke Stihl. Aus einem Schrottcontainer entwendeten die Unbekannten Kupferabfälle. Die Höhe des Beute- und Sachschadens wird derzeit noch geklärt. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

    Versuchter Diebstahl: Sachschaden liegt wohl bei etwa 1500 Euro

    Daneben versuchten bisher Unbekannte, im Zeitraum von Freitag, 29. August, und Dienstagvormittag, 2. September, in ein Firmengebäude in der Laugnastraße einzudringen. Nachdem das Unterfangen scheiterte, entfernten sich die Täter unerkannt. Die Höhe des Sachschadens liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1500 Euro.

    Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. In beiden Fällen bitten die Beamten unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

