Fleckvieh zeigt sich in Wertingen von seiner besten Seite

Ein äußerst hochwertiges Angebot konnten die Wertinger Fleckviehzüchter bei der September-Auktion in der Schwabenhalle anbieten. Bestens entwickelte Bullen mit hervorragenden Zuchtwerten, leistungsstarke Jungkühe mit tollen Eutern sowie hoffnungsvolle Zuchtkälber konnten die zahlreich erschienenen Kaufinteressenten und Besucher laut Pressemitteilung in der Zusamstadt bestaunen.
Von den 18 aufgetriebenen Fleckviehbullen wurden drei von einer Besamungsstation für den Prüfeinsatz angekauft. Zwei von ihnen sicherte sich die Bayern-Genetik aus Grub. Zum einen den natürlich hornlosen Manaslu-Nachkomme aus der Zucht der Familie Kraus in Deubach mit besten Zuchtwerten aus einer extrem starken Hashtag-Tochter. Zum anderen einen Insta-Sohn mit starken Zuchtwerten in Exterieur (äußerer Körperbau) und Leistung. Er wurde von der Familie Sing aus Diemantstein vorgestellt. Die Besamungsstation Greifenberg sicherte sich einen Wiederwind-Sohn. Alle weiteren Bullen wurden zu einem Durchschnittspreis von stolzen 3350 Euro (2750 bis 3900 Euro) in den Deckeinsatz verkauft.
Äußerst stark war laut Mitteilung des Vereins Rivergen auch das Angebot bei den Jungkühen. Die 54 vorgestellten Tiere bestachen mit besten Fundamenten und sehr guten Eutern, erreichten zudem eine unglaubliche Milchmenge von 31,7 Kilogramm.
Spitzengruppe der Käufer aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordbayern
Dass die Qualität der Wertinger Tiere bis über das Zuchtgebiet hinaus bekannt ist, sei wieder einmal belegt worden, da ein Großteil der Spitzengruppe von Käufern aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordbayern erworben wurde. Der Durchschnittspreis lag bei 3.244 Euro.
Umfangreich war dieses Mal wieder der Auftrieb bei den weiblichen Zuchtkälbern. Den Tageshöchstpreis von 1020 Euro erzielte hier ein natürlich hornloses Wittum-Kalb vom Betrieb Ewald aus Bräunlingen. Im Durchschnitt lag der Preis bei 6,56 Euro pro Kilo bei einem Gewicht von 101 kg. Bereits am Montag fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt. Diese konnten wieder zulegen und notierten bei 95 kg Durchschnittsgewicht 10,89 Euro/kg.
Nächster Großviehmarkt am 8. Oktober in Wertingen
Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 15. September, (mit männlichen Zuchtkälbern) und 29. September. Der nächste Großviehmarkt findet am Mittwoch, 8. Oktober, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden