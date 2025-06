Zuchtviehmarkt in Wertingen: Hitzige Versteigerungen bei hohen Temperaturen

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand der Juni-Zuchtviehmarkt der Wertinger Fleckviehzüchter statt. In der gut abgekühlten Schwabenhalle war es zwar sehr angenehm für Mensch und Tier, bei der Versteigerung selbst ging es trotzdem hitzig zur Sache.

Von den 56 aufgetriebenen Jungkühen bildete laut Pressemitteilung ein Duo vom Betrieb Hermanns aus Reistingen die Spitze der Verkaufskollektion. Beide gingen auch zusammen zu den Tageshöchstpreisen an einen Zuchtbetrieb ins Allgäu. Auch die weiteren Jungkühe fanden bei einem sehr flotten Versteigerungsverlauf rasch einen neuen Besitzer. Wieder einmal konnten die Tiere mit einer durchschnittlichen Milchmenge von 31,8 Kilogramm das enorme Potenzial der Wertinger Jungkühe zeigen.

Bei den Bullen fand dieses Mal keiner den Weg an eine Besamungsstation. So konnten die anwesenden Kaufinteressenten aus dem Vollen schöpfen und hochtypisierte Bullen für ihren Bestand erwerben. Dafür mussten sie im Durchschnitt 3260 Euro ausgeben (2700 bis 3800 Euro). Äußerst gefragt waren wieder natürlich hornlose Bullen mit guten Fundamenten.

Knapp war der Auftrieb bei den weiblichen Zuchtkälbern. Bei erneut steigenden Preisen konnten die 107 Kilogramm schweren Kälber 7,96 Euro/kg erzielen. Auf den Spitzenpreis von 980 Euro kam eine laut Mitteilung toll entwickelte Witness-Tochter aus dem Betrieb Robert Benz, Windhausen.

Ungebrochen starke Nachfrage nach männlichen Nutzkälbern

Bereits am Montag fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt. Bei weiter ungebrochen starker Nachfrage konnte der Preis noch einmal gesteigert werden. So standen am Ende unglaubliche 14,25 Euro bei 96 kg Durchschnittsgewicht zu Buche.

Nächster Großviehmarkt am 30. Juli in Wertingen

Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 7. Juli und 21. Juli. Der nächste Großviehmarkt findet am Mittwoch, 30. Juli, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)