Steinheim: So geht es nach dem Zugunglück weiter

Wer den besonderen Schienenkran sehen wollte, der den entgleisten Zug bei Steinheim barg, musste eine Nachtschicht einlegen. Das Gefährt rückte in der Nacht zum Samstag an, um die Waggons anzuheben. Nun können Experten der Bahn die Schäden an der Infrastruktur und den Schienen genau begutachten und einschätzen. Derzeit sieht es so aus, dass die Strecke Donauwörth-Dillingen sicherlich noch einige Tage gesperrt bleiben muss. Das teilte eine Bahnsprecherin am Sonntag mit. Agilis hat unterdessen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der derzeit bis Freitag, 29. August, geplant ist.
Steinheim
