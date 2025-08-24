Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Zugunglück in Steinheim: Rettungskräfte und Kliniken gewährleisten schnelle Hilfe

Steinheim

Steinheim: So geht es nach dem Zugunglück weiter

Ein Schienenkran birgt die entgleisten Waggons bei Steinheim. Die Verantwortlichen der Kreisklinik Dillingen berichten von ihrem Einsatz bei dem Unglück.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Verletzte des Zugunglücks bei Steinheim wurden in die Kreisklinik Dillingen gebracht.
    Verletzte des Zugunglücks bei Steinheim wurden in die Kreisklinik Dillingen gebracht. Foto: Jakob Stadler

    Wer den besonderen Schienenkran sehen wollte, der den entgleisten Zug bei Steinheim barg, musste eine Nachtschicht einlegen. Das Gefährt rückte in der Nacht zum Samstag an, um die Waggons anzuheben. Nun können Experten der Bahn die Schäden an der Infrastruktur und den Schienen genau begutachten und einschätzen. Derzeit sieht es so aus, dass die Strecke Donauwörth-Dillingen sicherlich noch einige Tage gesperrt bleiben muss. Das teilte eine Bahnsprecherin am Sonntag mit. Agilis hat unterdessen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der derzeit bis Freitag, 29. August, geplant ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden