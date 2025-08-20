Ex-Autohaus-Chef Ulrich Langer: „Seit Sommer 2023 bin ich hier eine One-Man-Show“

Auf der nördlichen Seite der Gottmannshofer Straße in Wertingen steht der neu errichtete TÜV-Süd-Bau blitzblank da. Es sind nur noch wenige Tage, bis die Niederlassung eröffnen wird. Auf der anderen Seite der Straße könnte der Kontrast nicht größer sein: Der Großteil des ehemaligen Autohaus-Langer-Geländes liegt weiterhin verlassen da. Keine Menschenseele scheint sich mehr in dem alten Gebäudekomplex am östlichen Rand von Wertingen aufzuhalten.

Doch nicht ganz. Mehr als zwei Jahre nach der Schließung des Autohauses verrät Ulrich Langer, dass zwar kein Wasser mehr durch die Leitungen fließe und die Heizung abgestellt sei. Doch: „Seit Sommer 2023 bin ich hier eine One-Man-Show, die noch immer mit der Abwicklung des Betriebes beschäftigt ist.“ Es sei schon schwierig, eine Firma in Deutschland zu gründen, „doch einen Betrieb wie meinen regulär abzuwickeln, ist noch ein großes Stück komplizierter und langwieriger“.

TÜV Süd kommt nach Wertingen: Standort ist das ehemalige Langer-Gelände

Langer blickt auf die Entwicklung des rund 24.000 Quadratmeter großen Geländes am Ortseingang der Zusamstadt. Er berichtet, außer dem TÜV Süd, der sich entschlossen habe, sich auf einem Teil des Geländes mit 1300 Quadratmetern zu etablieren, sei er mit den verschiedenen Investoren noch zu keinem übereinstimmenden Ergebnis gekommen. Der einstige Autohaus-Chef führe viele Gespräche, auch mit Interessenten aus ganz Deutschland. „Wenn ich dort einen weiteren Einkaufsmarkt oder Lagerhallen haben wollte, würden diese schon längst dort stehen, aber genau das will ich nicht für Wertingen.“

Investorinnen und Investoren seien seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wenig motiviert, Wohnungen zu bauen. Baukosten zu hoch, Auflagen für sozialen Wohnungsbau zu viel, Fachkräfte zu wenig – so lautet Langers Fazit aus den verschiedenen Gesprächen mit den Inhabern von Baufirmen und Investoren. Doch was „im Städtle“ dringend fehlen würde, seien eben gerade bezahlbare Wohnungen. „Das ist wichtig für die Menschen hier am Ort, aber auch für lokale Firmen, um Fachpersonal zu gewinnen.“ Dabei will er die Stadt unterstützen.

Ulrich Langer wünscht sich Wohnraum, Spielplätze und Handwerk auf seinem Grundstück

Ulrich Langer und seine Eltern seien mit Wertingen eng verbunden, auch wenn er selbst in Donauwörth wohne. „Das ist noch dem ehemaligen Zweigbetrieb des Unternehmens in Mertingen geschuldet.“ Seiner Vorstellung nach sollte im optimalen Fall „ein Investor so etwas wie ein Quartier für die unterschiedlichsten Gruppen an Menschen errichten.“ Das bedeute für ihn neben Wohnraum, Spielplätzen und angesiedeltem Handwerk auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen, soziale Tageseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten sowie ein kleines Hotel oder Boardinghouse.

Langer erklärte bereits in den Gesprächen nach dem Betriebsende seine klare Vorstellung über die zukünftige Bebauung des großen Platzes. So sehen er und die mit dem Verkauf des Grundstücks beauftragte Sparkassen-Immobiliengesellschaft auch Möglichkeiten für kleinere Investoren. „Wir bieten auch Teilflächen für diese Form der Geländeentwicklung an, sofern die Planungen zum vorgesehenen Quartier-Konzept passen.“ Der ehemalige Autohaus-Inhaber sieht sich mit der Stadt an einem Strang ziehen: „Wir haben das gleiche Ziel, es soll ein Mehrwert für die Menschen hier werden.“

Ehemaliger Langer-Autohaus-Chef hofft auf Investitionslaune in den nächsten Jahren

Bürgermeister Willy Lehmeier äußert sich dazu folgendermaßen: „Die Stadt Wertingen begrüßt jegliche Initiative des Grundstückseigentümers, die Gewerbefläche wiederzubeleben, was ja ein Stück weit bereits mit der Ansiedlung von TÜV Süd geschehen ist.“ Auch er bezeichnet einen Mix aus Wohnraum, Einzelhandel und Kleingewerbe als hervorragend, „die Stadt wird nach wie vor den Grundstückseigentümer aktiv begleiten und unterstützen“. Langer ist es wichtig, sich ausreichend Zeit für die Gestaltung des Geländes zu nehmen, „denn was wir jetzt entscheiden, wird für die kommenden Jahrzehnte das Stadtbild prägen“. Er ist sich sicher, dass sich in den nächsten ein bis zwei Jahren der Immobilienmarkt und damit die Investitionslaune der potenziellen Käufer deutlich verbessern werden. Hier teile er die Meinung vieler Spezialisten der Branche. (mit lagad)