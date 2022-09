Zusamaltheim

Algenproblem: Kneippanlagen im Kreis Dillingen brauchen fließendes Wasser

Plus In Zusamaltheim sprudelt die Quelle nicht mehr wie früher. Dabei sind die Naturkneippanlagen sehr wertvoll und die Wasserbäder dort selbst im Winter möglich und sinnvoll.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Quelle am westlichen Ortsrand von Zusamaltheim hat es "schon immer" gegeben. Stefan Böhm ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Der 87-Jährige erinnert sich noch gut, wie er als Kind bei den Feldarbeiten dort mitten in der Wiese frisches, kaltes Wasser getrunken hat. Vor rund 20 Jahren hat der Obst- und Gartenbauverein an der Stelle eine Kneippanlage errichtet. Doch seit vier Jahren sprudelt das Quellwasser nicht mehr wie früher, rinnt stattdessen gemächlich aus dem Rohr. Seitdem bilden sich immer mehr Algen im Wasser.

