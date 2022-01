Zusamaltheim

17:00 Uhr

Straße nach Villenbach: Jeder Baum bekommt seine Leitplanke

Plus Zwischen Zusamaltheim und Villenbach werden derzeit zahlreiche Bäume mit Leitplankensystemen versehen, die an Bienenwaben erinnern. Im Landkreis Dillingen passierten in den vergangenen Jahren mehrere tragische Unfälle.

Von Benjamin Reif

Ein Blick aufs Handy, ein Blick zurück auf das schreiende Kind im Rücksitz, ein Tier auf der Straße – das sind nur einige Gründe, die verantwortlich dafür sind, dass täglich Autofahrer von Straßen abkommen. Ob sie dass ohne schwere Verletzungen überstehen oder auch nur überleben, hängt oft genug davon ab, ob am Straßenrand ein Baum steht oder nicht. Denn Bäume sind bei Unfällen für die Insassen von Autos besonders gefährlich: Die kinetische Energie, die das Auto in der Bewegung mitbringt, wird beim Aufprall auf den Baum auf einen sehr schmalen Bereich konzentriert. Oft genug endet es dann im Horror-Crash, auch bei mittleren Geschwindigkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

